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北市萬華火警縱火嫌犯投案 釀2傷28人獲救

中央社 / 台北3日電

台北市萬華區一處民宅，接近中午時發生火警。聯合報系記者林澔一／攝影
台北市萬華區一處民宅，接近中午時發生火警。聯合報系記者林澔一／攝影

北市萬華區環河南路一處民宅今天發生火警，造成2傷、疏散39人和救出28人，事後，70歲林姓男住戶向警方投案表示，是想輕生自燃衣服才引發火警，全案將依涉縱火罪嫌送辦。

台北市消防局今天上午11時24分獲報，指萬華區環河南路一段有處民宅8樓發生火警，現場疑有民眾受困，立即派水箱車17輛、雲梯車2輛、特種車3輛、救護車5輛及74人前往灌救。

現場火勢於中午12時23分撲滅，共疏散39人、救出28人，初查起火戶燃燒面積約40平方公尺，且延燒6戶。

這起火警造成一名年約80歲老翁被救出時已無呼吸心跳，命危送台大醫院搶救，後來已恢復心跳；另一名60多歲男子則是意識清醒、遭嗆傷，送往台北市立聯合醫院仁愛院區治療。

案發後，逃出現場的一名70歲林姓男住戶主動向警方投案，他自稱是因長期失眠、心情不好想輕生，在8樓自家用打火機燃燒衣服，不料卻引發火警，全案詢後將依涉縱火罪嫌送辦。

另，北市中山區南京東路二段一棟商辦大樓今天清晨4時25分也有火警，北市警消獲報後趕赴現場救援，發現起火點為10樓機房，經拉水線強力灌救，歷時約1小時撲滅火勢，幸未釀傷亡，詳細肇因待後續調查釐清。

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台北市萬華區環河南路一段一處民宅3日上午發生火警，台北市消防局獲報後立即派出人車前往救援。（翻攝照片） 中央社
台北市萬華區環河南路一段一處民宅3日上午發生火警，台北市消防局獲報後立即派出人車前往救援。（翻攝照片） 中央社

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