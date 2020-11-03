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舞廳鬥毆命案害高市警局長拔官雄檢起訴11人

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

高雄知名美麗華舞廳門口今年7月10日清晨發生打群架命案，男子林瑞鴻涉持摺疊小刀對李姓男子猛刺8刀奪命；高雄地檢署偵結全案，將林依殺人等罪起訴，林的潘姓女友協助誤導警方依隱匿人犯罪起訴，其餘雙方共9人起訴妨害秩序罪。

此案發生前不久，台南也傳兩起槍擊案，行政院長蘇貞昌重話要究責，時任高市警局長李永癸因此遭拔官。美麗華舞廳之後也再發生治安事件，自10月中已暫停營業。

檢方查出，涉槍砲、恐嚇等罪判刑遭通緝的39歲林瑞鴻，今年7月10日凌晨先在小港區下手砸店，跟友人相約去美麗華舞廳消費，林跟25歲潘姓女友約6點多抵達，潘女先去上廁所，林站店門口等候之際，卻跟剛要離開的李姓男子一夥人起口角糾紛。

林瑞鴻跟友人邱姓、高姓男子，與對方李姓男子等7人及陳姓少年在舞廳門口互相推打，過程中林拿出摺疊小刀，朝對方張姓男子右肩至右胸畫了1刀，再持刀刺向另名李姓男子的胸、腹部及左大腿，導致李大量血流倒地，陳姓少年便上前跟林搏鬥，舞廳員工趕緊拉開少年，不料林仍揮刀叫囂，對方人馬再拿磚塊砸他頭、用金爐丟他，林也倒地。

警方趕抵時雙方人馬幾乎已逃光，重傷的李姓男子送醫後因氣血胸、大量出血不治；林瑞鴻則謊報身分，由潘女陪同送醫，卻於醫院跳窗逃逸，隔1小時林還跟潘女回左營區同居處會合，再一同去鳥松區鐵皮屋躲藏；當天下午警方循線追至鐵皮屋，潘女假意配合，誤導警至汽旅拖延時間，林又趁隙逃走，直到7月12日晚間才於左營某大樓停車場落網。

林瑞鴻應訊辯稱，當時從別人手中搶下摺疊小刀胡亂揮舞，不確定有無刺到李姓死者及張姓男子；檢方勘驗監視器，發現林有扳出折疊刀的動作，並衝入人群、衝入死者懷中，畫面中死者白衣的左下腹位置出現紅斑情狀，跟傷口位置相符，醫院也診斷死者有8處銳器傷，傷口型態吻合折疊刀。

檢方痛批，林瑞鴻犯後辯稱自衛保身，推諉卸責，難認有真心悔悟，建請法官從重量刑，至於雙方涉及妨害秩序部分，檢方也批對社會治安造成嚴重危害，是不良示範及惡劣影響，請法官視個別參與程度、強暴手段情節量處適當之刑。

高雄知名美麗華舞廳門口，7月10日清晨發生鬥毆命案，李姓男子遭刺倒地。記者林伯驊／翻攝
高雄知名美麗華舞廳門口，7月10日清晨發生鬥毆命案，李姓男子遭刺倒地。記者林伯驊／翻攝
涉持折疊刀刺死李姓男子的林瑞鴻（中）落網後被移送雄檢。本報資料照
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林瑞鴻涉持小折疊刀殺人。記者林伯驊／翻攝
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