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高雄女住家開「藥局」販毒 警方起獲百克毒品
高雄呂姓女子涉嫌長期在左營區文自路上的住家販毒，高雄市警察局鳳山分局日前接獲線報後，上月見時機成熟到場逮人，在現場起獲毒品咖啡包、安非他命、FM2等毒品，警詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦。
據了解，呂女（28歲）平時與有合法婚姻關係的女友，還有父母居住在一起，但從事自由業的她，經濟不穩定，涉嫌開起「藥局」，靠販賣毒品咖啡包等維生，由於住處附近常有陌生人出入，引起警方注意。
鳳山警方經過多日蒐證，上月21日晚上10點多時，刑事幹員持搜索票進入呂女家中，現場人贓俱獲，查扣0.44公克的安非他命、毒品咖啡包127.79公克等毒品，還有咖啡包夾鏈袋、電子磅秤、吸食器等。
警詢時，呂女坦承持有毒品，但否認販賣部分，警詢後，依違反毒品危害防制條例罪嫌送往高雄地檢署，呂訊後遭收押、未禁見，全案警方持續向上溯源中。
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