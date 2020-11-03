高雄女住家開「藥局」販毒 警方起獲百克毒品

高雄呂姓女子長期在左營區文自路上的住家販毒，高雄市警察局鳳山分局日前接獲線報後，上月見時機成熟到場逮人。記者邱奕能／翻攝

高雄呂姓女子涉嫌長期在左營區文自路上的住家販毒，高雄市警察局鳳山分局日前接獲線報後，上月見時機成熟到場逮人，在現場起獲毒品咖啡包、安非他命、FM2等毒品，警詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦。

據了解，呂女（28歲）平時與有合法婚姻關係的女友，還有父母居住在一起，但從事自由業的她，經濟不穩定，涉嫌開起「藥局」，靠販賣毒品咖啡包等維生，由於住處附近常有陌生人出入，引起警方注意。

鳳山警方經過多日蒐證，上月21日晚上10點多時，刑事幹員持搜索票進入呂女家中，現場人贓俱獲，查扣0.44公克的安非他命、毒品咖啡包127.79公克等毒品，還有咖啡包夾鏈袋、電子磅秤、吸食器等。