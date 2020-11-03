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年邁祖父拿錢救孫 暴力討債集團仍押被害人毆打簽本票
台南警局白河分局近期接獲線報，以蘇姓與張姓為首所組成暴力討債集團，經報請台南地檢署指揮白河分局與刑大偵一隊、刑事警察局電信偵查大隊偵三隊等單位經數月偵辦，昨天見時機成熟執行收網專案，將蘇嫌、張嫌與集團旗下成員邱姓、蘇姓、陳姓、羅姓與張姓金主等7人全數檢肅到案，並在蘇姓主嫌家中查扣電擊棒等作案工具與空白本票、行動電話等證物，全案詢問後，依涉嫌組織犯罪防制條例、傷害、重利、妨害自由等罪嫌移送台南地檢署偵辦。
警方據報，該集團去年12月上旬某日，以討債為由，對被害人施以恐嚇脅迫簽立新台幣數萬元本票，嗣後蘇、張2嫌因多次前往被害人家中索討債務未果，向被害人之年邁祖父出言恫嚇，揚言將對被害人不利，致使被害人祖父心生畏懼，擔心被害人安危而交付金錢；
但蘇、張2嫌仍未善罷干休，夥同邱姓、蘇姓、陳姓集團成員，將被害人誘出後，帶往東山區鄉間偏僻處所，以分持熱溶膠條與電擊棒電擊等暴力毆打被害人，再脅迫被害人就範並簽立數十萬元本票。
蘇、張2嫌另在今年2月下旬某日晚間，為處理旗下邱姓集團成員在外所積欠之十餘萬賭債，而率邱姓、羅姓、蘇姓集團成員等人，在東山區新東路停車場旁，分持棍棒追打前來談判賭債之另被害人與其女友成傷，並砸毀被害人所駕駛之自小客車，期間，蘇嫌更疑似持槍對空鳴槍對被害人示威，致使被害人心生畏懼。
白河警分局長陳明宏指出，本案將蘇、張2嫌為首之暴力討債集團成員全數檢肅到案，可謂予以迎頭痛擊，一舉瓦解，除展現警方打擊犯罪鐵腕手段與除惡務盡決心，也絕不容許不法分子結幫成派、恣意為非作歹，危害民眾生命財產安全，也呼籲民眾如有遇有不法分子暴力討債、糾眾滋事等情事，務必立即向警方報案，千萬不可息事寧人，助長不法分子氣焰。
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