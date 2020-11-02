被殺藏屍鐵桶沈冤16年 死者父親懷疑有共犯

彰化市賴姓男子懷疑前妻洪女與李姓男子有染，涉嫌將李男勒死，藏屍在大村鄉偏僻無尾巷一個鐵桶內，李在沈冤16年後，被騎機車道士撞翻才發現骸骨，警方得以偵破，彰化地檢署今天將賴依殺人罪嫌起訴。死者李男父親說，兒子失蹤後，四處求神，有神問到無神，但早有預感兒子不在人世，他認為光憑凶嫌一人要如何將兒子塞進鐵桶，並將鐵桶棄置於該處？懷疑還有共犯。

李男父親說，兒子是長男，從未與人結怨，也很疼兩個孩子，案發當時，兒子的同學、朋友要約去烤肉，但他卻沒有回家，後來一直沒有消息，家人到處找不到，打手機也都不通，原以為他是感情糾紛才跑去大陸躲起來，家人曾去找兒子的洪姓前妻，也問不到答案，最後只能四處去問神明，甚至最近一年還天天問，有的廟說「不在了」，有的說「還在」，但有預感兒子可能不在人世。

洪女的母親無奈替賴男說情，表示警方把賴男抓走後，大家還不相信個性老實、工作很認真，也很少話的賴男會犯下此案，讓她相當很心痛又不捨，甚至連飯都吃不下；她也沒想到女兒會跟李男有差五歲的姊弟戀，女兒也因此常跟丈夫吵架，賴男曾在自家廣東粥店樓上抓姦在床，沒想到李男凶他「沒用」，可能是忍太久，才會一時氣憤鑄下大錯。

「我姊夫人很好，在我們家工作任勞任怨」，洪女妹妹說，賴男也曾對她說：「這十多年來，心很不安，活得很痛苦」，大家以為是因為姊姊外遇讓賴痛苦，沒想到賴心裡還藏的一個殺人的秘密。