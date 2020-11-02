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警署鐵腕全國掃毒 127家營業場所涉案

中央社 / 台北2日電

警政署強力掃蕩涉毒營業場所，自10月16日起至30日止執行全國「防制營業場所毒品犯罪專案行動」，動員逾2萬人次警力臨檢，共查獲毒品案169件、400人，有127家營業場所涉案。

警政署刑事局今天舉行「警署動員萬警齊發，鐵腕掃蕩涉毒營業場所」破案記者會，副局長廖訓誠表示，有鑑於新興毒品MMA（甲氧基甲基安非他命）相關死亡案件自去年10月至今年5月呈增加趨勢。

經查上述案件主要濫用地點，發現以住宅占63%為最多；視聽歌唱、住宿業等特定場所占30%次之。

為積極防止營業場所成為毒品供應管道，警政署於10月16日至30日責成各警察機關執行全國「防制營業場所毒品犯罪專案行動」，共動員2萬956人次警力，臨檢3040家易涉毒營業場所，盤查5萬536人次，查獲毒品案169件400人，查扣各級毒品毛重4.76公斤、毒品咖啡包8376包、毒品藥錠108顆等證物。

廖訓誠指出，警方在專案期間，查獲127家營業場所涉毒案件，將加強臨檢查察，避免其再次涉毒；其中有50家未列管場所，將由地方政府進行列管；其餘已列管特定營業場所，則將從遭查獲毒品隔日起，重新列管3年。

針對本次專案行動偵破重大毒品案件，刑事局偵查第三大隊第一隊隊長陳培德說明，7月接獲情資得知20多歲鄧男持有大量毒品原料，循線追查發現此非法集團在新北市永和區及三重區承租兩處據點做為毒品咖啡包分裝場，生產「約會」及「太空人」款式毒品咖啡包。

專案小組見時機成熟，於10月28日在永和區等處執行搜索，現場查獲混合型毒品分裝場1座，並查扣毒品咖啡包6752包、第三級毒品硝甲西泮（一粒眠）730公克、包裝袋2萬247個、製毒原料及設備1批、子彈35顆及犯罪用汽車2輛等證物。

初估查獲毒品市價逾新台幣上千萬元，全案詢後將鄧男在內等5嫌疑送新北地檢署偵辦，法院裁定5嫌羈押禁見。

高雄市警察局三民第一分局偵查隊隊長翁士閔也指出，5、8月偵破販毒案並向上溯源，發現從事汽車旅館業的耿男涉嫌在旅館內販毒，藥腳欲前往買毒時，會假裝帶飲料探班以避免其他人起疑，警方見時機成熟於10月18日前往耿男的高雄市前金區住處搜索，現場查扣安非他命2.5公克、注射針筒及毒品分裝袋1批等證物，全案依法送辦。

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