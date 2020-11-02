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強盜通緝犯買車亮手槍 被害人逃宮廟躲一劫
新北市33歲王姓男子在網路上佯裝成女生向28歲呂姓男子買中古車，雙方相約在三峽三樹路一處宮廟前，兩人談判到一半疑似因價錢談不攏，發生口角，王男突然拿出一把手槍對著呂男，被害人嚇得逃出車外打電話報警，警方循線追查到男子住處，31日攻堅逮人，依恐嚇罪嫌、槍砲彈藥管制條例移送偵辦。
王姓男子日前在臉書開設假帳號，利用女生大頭貼降低陌生人戒心，並從社團內找到欲賣車的呂男，約對方到三峽三樹路談汽車交易。
王姓男子帶了一名友人赴約，3人就在車內談價錢，不過呂男對王男提出的價格不滿意，打算取消交易，王男不滿，突然拿出一把玩具槍對著呂男，嚇得他趕緊衝出車外，一路逃至旁邊的宮廟裡面，報警求救，王男見狀趕緊開車離去。
警方獲報後，開始調閱周邊監視，查出犯嫌身分後才知道這名男子本來就是強盜通緝犯；當警方至王男家中逮人時，發現犯嫌早已不見蹤影，原來他多日來不斷變裝、更換藏身處，讓警方難以掌握行蹤。
三峽警分局表示，員警鍥而不捨，終於在31日找到犯嫌藏身處，攻堅逮人，搜出一把左輪手槍、10多顆子彈，以及犯案用的玩具槍，訊後依恐嚇罪嫌、槍砲彈藥管制條例移送地檢署偵辦。
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