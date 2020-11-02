快訊

評／自己不小心？性暴力源自動物性？長榮女大生命案的輿論反思

聽新聞
test
0:00 / 0:00

強盜通緝犯買車亮手槍 被害人逃宮廟躲一劫

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導

新北市33歲王姓男子在網路上佯裝成女生向28歲呂姓男子買中古車，雙方相約在三峽三樹路一處宮廟前，兩人談判到一半疑似因價錢談不攏，發生口角，王男突然拿出一把手槍對著呂男，被害人嚇得逃出車外打電話報警，警方循線追查到男子住處，31日攻堅逮人，依恐嚇罪嫌、槍砲彈藥管制條例移送偵辦。

王姓男子日前在臉書開設假帳號，利用女生大頭貼降低陌生人戒心，並從社團內找到欲賣車的呂男，約對方到三峽三樹路談汽車交易。

王姓男子帶了一名友人赴約，3人就在車內談價錢，不過呂男對王男提出的價格不滿意，打算取消交易，王男不滿，突然拿出一把玩具槍對著呂男，嚇得他趕緊衝出車外，一路逃至旁邊的宮廟裡面，報警求救，王男見狀趕緊開車離去。

警方獲報後，開始調閱周邊監視，查出犯嫌身分後才知道這名男子本來就是強盜通緝犯；當警方至王男家中逮人時，發現犯嫌早已不見蹤影，原來他多日來不斷變裝、更換藏身處，讓警方難以掌握行蹤。

三峽警分局表示，員警鍥而不捨，終於在31日找到犯嫌藏身處，攻堅逮人，搜出一把左輪手槍、10多顆子彈，以及犯案用的玩具槍，訊後依恐嚇罪嫌、槍砲彈藥管制條例移送地檢署偵辦。

王姓男子(左一)因與呂姓男子起口角，亮出手槍恐嚇對方。圖／新北市三峽分局提供
王姓男子(左一)因與呂姓男子起口角，亮出手槍恐嚇對方。圖／新北市三峽分局提供

恐嚇 強盜

延伸閱讀

和平警察夫妻檔 任職不同派出所一起捉到通緝犯

為防身自保？男隨身攜帶上膛手槍深夜外出遭屏東警逮

影／囧！通緝犯搭Uber遇臨檢 拔腿狂奔卻遭後車撞飛

支持國造輕兵器 國軍第二波擴大採購國造T75K3手槍

相關新聞

被殺藏屍鐵桶沈冤16年 死者父親懷疑有共犯

彰化市賴姓男子懷疑前妻洪女與李姓男子有染，涉嫌將李男勒死，藏屍在大村鄉偏僻無尾巷一個鐵桶內，李在沈冤16年後，被騎機車道...

可製造6萬6千包約會毒咖啡 刑事局抄新北公寓分裝場

鄧姓男子與同夥涉嫌在新北市兩處公寓分裝毒品咖啡包，摻入三級毒品喵喵，刑事局搜出市價330萬元的6752包毒咖啡，查獲一粒...

女上士與前保防官不倫戀 陸軍司令部核定退伍挨告

陸軍司令部戰訓處陳姓前女上士，與已婚的前保防官閻姓少校交往，更在職務宿舍內幽會。陳女去年間遭核定不適服現役退伍，她不服提...

北市篩出28處校園外涉毒熱點 議員憂7成在國小周邊

為防堵毒品滲入校園，台北市警察局與教育局今年6至9月，篩檢出28處校園周邊涉毒熱點。北市議員潘懷宗調閱這28處熱點發現，...

影／射不出來超漏氣！男開槍示威不慎走火 落荒而逃遭警逮

屏東28歲潘姓男子日前晚上騎著機車到南州壽元村，持非制式改造手槍於某住戶住家門前開槍示威，過程中，疑似因槍機不良，多次拉...

仿CSI犯罪 賊得手11次 還是栽了

四十歲康姓男子從去年底起連續十一次到新北市新莊地區行竊，他自稱認真觀看「ＣＳＩ犯罪現場」影集，細心學習警方採證技巧，每次...

防毒入校 咖啡包、笑氣 列查緝重點

環保署上周將笑氣公告為第一個列管關注化學物質，台北市警察局表示，今年台北推動無毒校園專案，將把笑氣及咖啡包等新興毒品，列...

北市2成毒品案 校園周邊發生

新興毒品盛行，北市議員汪志冰調閱資料發現，北市近3年來，竟有263所學校周邊發生過毒品案件，平均1年約1千多件，約占北市...

熱門新聞

長榮女大生慘死 馬來西亞痛心雙親飛抵台灣了

案發路以前連蟑螂都看不到 長榮女大生嘆：用一條人命才照亮

影／長榮女大生遇害…馬來西亞雙親抵台 生母「沿路痛哭」

影／新莊男從5樓墜落 擊中路過女騎士受輕傷 男子命危送醫

影／路燈不亮他要巿長下台 黃偉哲：檢視治安死角不會推諉

影／女大生母摀臉喊「我不要這樣子」 認屍哭聲穿門板

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。