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毒品通緝犯駕車昏睡大馬路 南警查獲海洛因磚和槍枝

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

王姓毒品通緝犯，今天清晨7點多駕車停在台南市安平區育平路中央，昏睡在駕駛座上，員警巡邏發覺有異，破窗將他叫醒後，在車上查扣海洛˙因和安非他命等毒品，及改造手槍2枝，其中還有一塊海洛因磚，警詢後依槍砲和毒品罪嫌法辦。

台南市四警分局育平派出所巡邏同仁執行巡邏勤務，今天7點47分在育平路上，見一輛轎停於路中，察覺有異，下車察看時發現有人昏睡於駕駛座，經員警拍打車窗無法喚醒，為確保當事人生命安全，決意打破車窗並叫救護車前來。

當事人事後清醒，員警搜索其車內，發現車上包包內有大量毒品，並在後車廂內查獲改造槍枝，犯嫌見狀一度想逃跑，當場遭員警壓制在地，遂帶返所偵辦。

員警經將犯嫌帶返所內清查，發現王姓男子（30歲)，因毒品案為台南地院通緝中，經員警初步清點查扣之毒品重量，海洛因224.85公克、安非他命434.7公克、一粒眠357顆、搖頭丸59顆、品大麻5.5公克、K他命0.35公克、毒品咖啡包132包、改造槍枝2支、彈匣4支、改造子彈19顆，大量毒品其中還有一塊海洛因磚。王供稱，他吃了安眠藥都忘了。警方懷疑他的供詞，將擴大追查毒品來源。

王姓男子涉嫌持有大量毒品和改造槍枝被警方法辦。記者黃宣翰／翻攝
王姓男子涉嫌持有大量毒品和改造槍枝被警方法辦。記者黃宣翰／翻攝
王姓男子涉嫌持有大量毒品和改造槍枝被警方法辦。記者黃宣翰／翻攝
王姓男子涉嫌持有大量毒品和改造槍枝被警方法辦。記者黃宣翰／翻攝

毒品 槍枝 通緝

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