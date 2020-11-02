可製造6萬6千包約會毒咖啡 刑事局抄新北公寓分裝場

鄧姓男子與同夥涉嫌在新北市兩處公寓分裝毒品咖啡包，摻入三級毒品喵喵，刑事局搜出市價330萬元的6752包毒咖啡，查獲一粒眠原料換算可製成6萬包，拘提鄧等5人依毒品罪嫌移送，檢方全數聲押獲准。

警方調查，鄧姓男子（24歲）曾因持有毒品被查獲，今年5月起夥同葉姓（27歲）、顏姓（26歲）、吳姓（22歲）、施姓（24歲）男子，在新北市永和、三重區承租公寓頂樓加蓋套房，混合喵喵及果汁粉，分裝印有「約會」、「太空人」字樣的毒品咖啡包。

警方初驗查獲的毒咖啡，發現含俗稱喵喵的4-甲基甲基卡西酮，另搜出有一粒眠反應的藥粉、藥錠，懷疑也被摻入咖啡包。

刑事局偵三大隊第一隊7月接獲情資，跟監鎖定兩處分裝場，配合毒品專案，上月28日搜索分裝場起出毒咖啡6752包、一粒眠原料17公斤及果汁粉、分裝工具，在犯嫌住處拘提鄧等5人；鄧坦認分裝，稱尚未賣出。

據法醫研究所統計，去年10月起二級毒品MMA（甲氧基甲基安非他命）致死案暴增，包含俗稱強力搖頭丸的PMMA；警政署清查施用地點，以住宅6成最多，特定營業場所3成居次，上月16日至30日執行防制營業場所毒品犯罪專案。