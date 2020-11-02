北市篩出28處校園外涉毒熱點 議員憂7成在國小周邊

為防堵毒品滲入校園，台北市警察局與教育局今年6至9月，篩檢出28處校園周邊涉毒熱點。北市議員潘懷宗調閱這28處熱點發現，竟有19處校園外200公尺內涉毒熱點鄰近15所國小，比例高達7成，其中龍山、老松、劍潭、東湖國小校外周邊還有兩處涉毒點。

另外9處熱點則是分布於4所國中、5所高中職校園周邊，家長擔心恐毒品滲入校園。

潘懷宗今天在議會教育部門質詢時質疑，校園毒品樣式推陳出新，近年新興毒品興起，多以咖啡包、軟糖、果凍等包裝型態呈現，較傳統毒品更容易誘發青少年誤用。不過現行警政系統卻無法針對毒品案件發生所在地分析，導致校園毒品案件查緝老是慢半拍，甚至染毒學子年齡層也逐漸下降。

教育局長曾燦金表示，北市府除加強分析涉毒地點資料加強巡檢，教育局也會讓家長及老師知曉訊息，甚至涉毒地點常變動，也會主動告知家長，請家長注意，並請社區鄰里系統加入防治。

潘懷宗說，依照少年警察隊提供資料顯示，警方查獲毒品嫌疑犯、且職業屬北市高中職以下的在學學生者，2017年有39件、2018年15件、2019年22件，今年截至9月則有10件，但這還不是全部校園毒品的總案件數，其他來源還有社政通報、校園自主檢驗等，但北市府的校園毒品防制經費累計已經高達2千100萬8749元，防制成效相當有限。

潘說，令他擔心的是，士林區有五個販毒地點在國小周邊、萬華區竟還有六處位於國小周邊，其中萬華區龍山國小、老松國小外周邊200公尺內，還有兩處涉毒地點；士林區劍潭國小、內湖區東湖國小則有兩處涉毒地點。教育局應該加強告知家長老師，學生下課後儘快回家。