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北市篩出28處校園外涉毒熱點 議員憂7成在國小周邊

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導

為防堵毒品滲入校園，台北市警察局與教育局今年6至9月，篩檢出28處校園周邊涉毒熱點。北市議員潘懷宗調閱這28處熱點發現，竟有19處校園外200公尺內涉毒熱點鄰近15所國小，比例高達7成，其中龍山、老松、劍潭、東湖國小校外周邊還有兩處涉毒點。

另外9處熱點則是分布於4所國中、5所高中職校園周邊，家長擔心恐毒品滲入校園。

潘懷宗今天在議會教育部門質詢時質疑，校園毒品樣式推陳出新，近年新興毒品興起，多以咖啡包、軟糖、果凍等包裝型態呈現，較傳統毒品更容易誘發青少年誤用。不過現行警政系統卻無法針對毒品案件發生所在地分析，導致校園毒品案件查緝老是慢半拍，甚至染毒學子年齡層也逐漸下降。

教育局長曾燦金表示，北市府除加強分析涉毒地點資料加強巡檢，教育局也會讓家長及老師知曉訊息，甚至涉毒地點常變動，也會主動告知家長，請家長注意，並請社區鄰里系統加入防治。

潘懷宗說，依照少年警察隊提供資料顯示，警方查獲毒品嫌疑犯、且職業屬北市高中職以下的在學學生者，2017年有39件、2018年15件、2019年22件，今年截至9月則有10件，但這還不是全部校園毒品的總案件數，其他來源還有社政通報、校園自主檢驗等，但北市府的校園毒品防制經費累計已經高達2千100萬8749元，防制成效相當有限。

潘說，令他擔心的是，士林區有五個販毒地點在國小周邊、萬華區竟還有六處位於國小周邊，其中萬華區龍山國小、老松國小外周邊200公尺內，還有兩處涉毒地點；士林區劍潭國小、內湖區東湖國小則有兩處涉毒地點。教育局應該加強告知家長老師，學生下課後儘快回家。

教育局軍訓室主任黃喬偉表示，目前反毒的運作機制，會由警方會提供販毒地點，教育局則將每一處地點比對。甚至涉毒熱點，每月也都會定期更新，更新之後，就會納入巡查路線，每週會由警察局及教育局定期依照這些熱點路線巡查。

教育局長曾燦金表示，北市府除加強分析涉毒地點資料加強巡檢，教育局也會讓家長及老師知曉訊息，甚至涉毒地點常變動，也會主動告知家長，請家長注意，並請社區鄰里系統加入防治。圖／北市教育局提供
教育局長曾燦金表示，北市府除加強分析涉毒地點資料加強巡檢，教育局也會讓家長及老師知曉訊息，甚至涉毒地點常變動，也會主動告知家長，請家長注意，並請社區鄰里系統加入防治。圖／北市教育局提供

毒品 教育局 北市

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