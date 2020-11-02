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射不出來超漏氣！男開槍示威不慎走火 落荒而逃遭警逮

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

屏東28歲潘姓男子日前晚上騎著機車到南州壽元村，持非制式改造手槍於某住戶住家門前開槍示威，過程中，疑似因槍機不良，多次拉滑套擊發失敗，導致子彈無法擊發，潘男慌張檢查槍枝時，又突然走火，嚇得潘開一槍後，隨即逃離現場。事後民眾報警，警方也在隔日，在潮州逮捕潘與21歲孫姓友人分別依違反槍砲彈藥刀械管制條例、藏匿人犯罪移送。

據了解，潘男月10 月28日晚上11時許，獨自一人騎著機車到南州壽元村某住戶家門前開槍示威，潘先是將手槍舉高試圖對空鳴槍，但疑似因槍機不良，拉了4次左右的滑套都無法擊發子彈，便慌張檢查槍枝，隨後又突然走火，嚇得他開一槍後，隨即逃離現場。

事後該名住戶報警，警方隨即展開調查，並透過監視器確認潘男身分，並已車尋人，並於29日下午4時許，於潮州鎮發現潘男，潘見狀隨即逃跑，埋伏員警追逐百公尺才抓到他，並逮捕協助藏匿的孫男。

事後潘向警方供稱，日前遭人毆打，才會想到仇家門前開槍洩恨作為報復，然而槍枝的去向，潘則表示，已經將槍枝解體分別丟棄。

警詢後，分別將潘男依反槍砲彈藥刀械管制條例、孫男依藏匿人犯罪移送，對此，東港警分局也將針對槍枝展開溯源調查。

28歲潘姓男子28日晚上11時許，獨自一人騎著機車到南州壽元村某住戶家門前開槍示威，過程中數度無法擊發，還不慎走火。記者陳弘逸／翻攝
28歲潘姓男子28日晚上11時許，獨自一人騎著機車到南州壽元村某住戶家門前開槍示威，過程中數度無法擊發，還不慎走火。記者陳弘逸／翻攝
28歲潘姓男子28日晚上11時許，獨自一人騎著機車到南州壽元村某住戶家門前開槍示威，過程中數度無法擊發，還不慎走火。記者陳弘逸／翻攝
28歲潘姓男子28日晚上11時許，獨自一人騎著機車到南州壽元村某住戶家門前開槍示威，過程中數度無法擊發，還不慎走火。記者陳弘逸／翻攝
民眾報案後，警方29日下午在潮州鎮逮捕潘姓男子。記者陳弘逸／翻攝
民眾報案後，警方29日下午在潮州鎮逮捕潘姓男子。記者陳弘逸／翻攝

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