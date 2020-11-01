快訊

女大學生險被擄走 台南警察局督察室證實：未開三聯單將懲處

打流感疫苗昏睡心臟不適 嘉義舞團女團長：命快去一半

聽新聞
test
0:00 / 0:00

體育會辦登山健行 北巿警宣導反毒觀念

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

北市文山區體育會今天在指南宮辦理登山健行活動，文山一警分局指南派出所為培養民眾相關犯罪預防認知，趁這個人潮眾多的活動機會，辦理相關宣導活動，以強化民眾正確預防詐騙常識、共同掃除毒品公害及交通安全等概念，希望藉由警民聯手共同打造無毒、反詐及安全的幸福家園。

文山一警分局除派員警在活動現場發送宣傳單外，更針對民眾提出的各種提問耐心講解，並加強現場民眾對「ATM解除分期付款」、「假冒公務機關詐騙」等常見詐騙手法警覺性。

警方另外介紹新興毒品態樣及住戶涉毒特徵等，尤其述說目前新興毒品的樣態及毒品對於傷害人體的嚴重性，特別是近半來致死率極高的PMMA（超級搖頭丸），希望民眾能夠對於新興毒品有正確的認知，清楚知道拒絕毒品的重要性，以期民眾如果發現社區內有涉毒情事，能勇於即時反應通報，體現警民共同維護乾淨家園理念，達成「安居反毒」的核心價值。

台北市警方舉辦反毒宣導活動。記者廖炳棋/翻攝
台北市警方舉辦反毒宣導活動。記者廖炳棋/翻攝
台北市警方舉辦反毒宣導活動。記者廖炳棋/翻攝
台北市警方舉辦反毒宣導活動。記者廖炳棋/翻攝
台北市警方舉辦反毒宣導活動。記者廖炳棋/翻攝
台北市警方舉辦反毒宣導活動。記者廖炳棋/翻攝

毒品 詐騙 北市

延伸閱讀

台中2020我是登山王活動 新增500名制霸登山王

議員：成立救難隊 專家：做好登山教育

民眾不能出國瘋登山 救難人員救到軟腳

彰縣田中鎮高齡人口明年多五成 鎮長：辦更多健身活動

相關新聞

出席反毒路跑宣誓 柯文哲：北市吸毒人數已有控制

2021台北國際扶輪世界年會萬人反毒公益路跑活動，今天再總統府前廣場開跑，台北市長柯文哲今天出席反毒路跑宣誓活動，柯文哲...

裸身男童疑遭虐卻未安置 社會局處置失當？

暗夜的巷子裡，北市一名小學三年級的10歲男童全身光溜溜彎下腰，邊哭喊邊收書包，一旁的繼母則斥責要他「閉嘴」，鄰居看不下去，通報113保護專線。議員陳怡君公布男童背上滿是新舊傷痕的照片，男童因多次遭家暴，成為社會局列管對象。影片裡的暗夜哭喊聲，讓許多人看了心碎，網路群起撻伐社會局和家長，怒要社會局緊急安置。

警察違法搜索扣手槍子彈 法院權衡公益性仍認有證據力

桃園李姓男子自稱在路邊撿到1把改造手槍、子彈，因騎車沒戴安全帽被巡邏員警盤查，從置物箱中起獲槍彈，他主張警察沒經他同意就...

為防身自保？男隨身攜帶上膛手槍深夜外出遭屏東警逮

屏東一名年約30歲的徐姓男子日前於晚間11時許，開著白色轎車停在屏東市自由路旁，且汽車呈現怠速狀態，屏東警分局巡邏員警察...

不滿自殘被強制送醫 男子溜出院返家砍傷妻子媳婦

新北市張姓男子上月因酒後自殘遭強制送醫，張男不滿被強制送醫，竟趁機溜出醫院返家，持菜刀砍傷妻子及媳婦頭部及臉部，警方獲報...

熱門新聞

長榮女大生擄殺命案 檢方證實凶嫌涉「先性侵後將人勒斃」

載長榮女大生到這始動念棄屍 梁嫌：上車時還有呼吸

長榮說謊？教育部調半月資料 查無上月底險遭擄走通報

共機擾台、美國選舉 警政署通令各分局開設聯合指揮所

長榮女大生遇害 父親：凶嫌必須受到台灣最重刑法處罰

長榮女大生母親憶愛女：玲兒深信世界單純美好

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。