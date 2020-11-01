體育會辦登山健行 北巿警宣導反毒觀念

台北市文山區體育會今天在指南宮辦理登山健行活動，文山一警分局指南派出所為培養民眾相關犯罪預防認知，趁這個人潮眾多的活動機會，辦理相關宣導活動，以強化民眾正確預防詐騙常識、共同掃除毒品公害及交通安全等概念，希望藉由警民聯手共同打造無毒、反詐及安全的幸福家園。

文山一警分局除派員警在活動現場發送宣傳單外，更針對民眾提出的各種提問耐心講解，並加強現場民眾對「ATM解除分期付款」、「假冒公務機關詐騙」等常見詐騙手法警覺性。