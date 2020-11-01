聽新聞
test
0:00 / 0:00
體育會辦登山健行 北巿警宣導反毒觀念
台北市文山區體育會今天在指南宮辦理登山健行活動，文山一警分局指南派出所為培養民眾相關犯罪預防認知，趁這個人潮眾多的活動機會，辦理相關宣導活動，以強化民眾正確預防詐騙常識、共同掃除毒品公害及交通安全等概念，希望藉由警民聯手共同打造無毒、反詐及安全的幸福家園。
文山一警分局除派員警在活動現場發送宣傳單外，更針對民眾提出的各種提問耐心講解，並加強現場民眾對「ATM解除分期付款」、「假冒公務機關詐騙」等常見詐騙手法警覺性。
警方另外介紹新興毒品態樣及住戶涉毒特徵等，尤其述說目前新興毒品的樣態及毒品對於傷害人體的嚴重性，特別是近半來致死率極高的PMMA（超級搖頭丸），希望民眾能夠對於新興毒品有正確的認知，清楚知道拒絕毒品的重要性，以期民眾如果發現社區內有涉毒情事，能勇於即時反應通報，體現警民共同維護乾淨家園理念，達成「安居反毒」的核心價值。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言