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北市警參加路跑活動宣導反毒 柯文哲、陳彥博也參加
為貫徹「預防為先，偵防並重」的治安政策，台北市中正一警分局今天上午藉由國際扶輪社舉辦「2021國際扶輪世界年會萬人反毒公益路跑」活動，辦理大型犯罪預防、交通及婦幼安全宣導，以加強民眾預防犯罪觀念，希望能防範犯罪於未然，並使民眾了解分局所提供的各項治安、交通服務措施，建構安全祥和的生活環境。
台北市長柯文哲及超馬選手陳彥博也親臨現場參與，現場布置的大型警察娃娃、警用大型重機及中正一警分局員警扮演的大頭警察寶寶，都讓往來民眾爭搶拍照，小小警用機車更讓試乘的小朋友及陪同家長歡笑連連。
中正一警分局這次還安排犯罪預防趣味遊戲，在場民眾熱情參與，活動尾聲仍欲罷不能，加碼送出宣導品。藉由寓教於樂的方式，讓民眾瞭解毒品的危害及防詐騙、防搶、防竊、交通安全觀念等。
警方呼籲，毒品是萬惡之源，對於個人或家庭危害都相當大，使用者的身心受到毒害後極難復原，千萬不要踏出錯誤的第一步。
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