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出席反毒路跑宣誓 柯文哲：北市吸毒人數已有控制

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導

2021台北國際扶輪世界年會萬人反毒公益路跑活動，今天再總統府前廣場開跑，台北市柯文哲今天出席反毒路跑宣誓活動，柯文哲說，反毒經過這幾年的努力，台北市的吸毒人數已有控制，人數已過最高點，開始往下降。柯文哲提到，反毒要從預防、治療到社會重建，每個動作都要做出來，除一開始的成癮預防、戒毒，到被抓去關，出獄前就會進到監獄幫助這些人回到社會。

柯文哲說，不要幻想單一因素就可以解決複雜的毒品問題，不過台北市政府經過這幾年努力，毒品氾濫問題已獲得控制，會繼續努力。

今年的反毒路跑活動已經是第四屆舉辦，除繼續宣導反毒議題，扶輪世界年會明年也將在台北市舉辦，柯文哲說，2020全球受到新冠肺炎疫情影響，但民眾只要維持生活正常作息、運動，就能提升免疫力。柯說，明年扶輪世界年會將舉辦，到明年夏天，疫情應該會較趨緩，屆時將有四萬人規模到台灣，北市府會協助大家一起努力。

這次路跑分為競賽組12.5公里及休閒組3公里，競賽組國手匯的馬拉松好手張芷瑄、王子銘、鄧新銓、陳雅芬、李翰暄及完成六大馬的最速總經理王冠翔領跑，休閒組則由藝人陳孝萱、扶輪年會主委謝三連、六地區總監賴志明等人領跑，這次活動代言人極地超馬冠軍陳彥博也在現場為參賽者鳴槍及打氣。

柯文哲說，反毒經過這幾年的努力，台北市的吸毒人數已有控制，人數已過最高點，開始往下降。記者林麗玉／攝影
柯文哲說，反毒經過這幾年的努力，台北市的吸毒人數已有控制，人數已過最高點，開始往下降。記者林麗玉／攝影

反毒 柯文哲 北市

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