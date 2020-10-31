遇害大馬女大學生 父母明晚抵台完成最後「相驗程序」

大馬籍女大學生遭到擄殺棄屍，檢警因案情需要，在父母親人不在時，昨晚進行相驗大體和解剖，整個相驗過程長達近4個小時，有資深員警私下表示，這相當罕見，可看出檢察官慎重，但要等女大學生父母抵台，相驗程序才能完成。

據指出，一般刑事相驗要由家屬陪同，未婚者以父母為第一順位，主要是確認身分，檢察官開具死亡證明書，交家人處理後事，但女大學生因涉及刑案而死亡，檢察官為釐清正確死因要解剖，由法醫檢驗後能證明正確死因，情況特殊才會在家屬還無法來台前就進行相驗。

刑事相驗還有最後程序要完成，檢察官要向家屬告知案情，偵辦的結果，家屬有什麼訴求，再開具死亡證明書，讓家屬處理遺體。這個過程因目前是防疫期間，檢察官和家屬採用「視訊」方式進行。

女大學生父母預計明天搭機，明晚7點多抵達台灣，在中央疫情指揮中心採取類「外交泡泡」模式，可免除居家檢疫14天規定，兼顧防疫下，女大學生家屬程序依序為入境台灣後，先在機場採檢呈陰性，確認未感染新冠肺炎後，包含認屍、相驗等行程約要2、3小時，等回到台南防疫旅館應已半夜。後續在台全程戴口罩移動，學校或警政專人會全程陪同，採取專人專車方式把關。

台南市長黃偉哲表示，蔡總統、行政院長和內政部長都對被害人家屬表達歉意，家屬來台會盡最大努力配合，包括從機場防疫專車和防疫旅館等，及家屬到殯儀館辨認遺體，鍾母已表達不願意對外發言，市府會在防疫和尊重家屬意願上，努力達成家屬需求