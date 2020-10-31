警察違法搜索扣手槍子彈 法院權衡公益性仍認有證據力
桃園李姓男子自稱在路邊撿到1把改造手槍、子彈，因騎車沒戴安全帽被巡邏員警盤查，從置物箱中起獲槍彈，他主張警察沒經他同意就打開、搜索；法院認定，本件警方雖屬違法搜索，但槍彈對社會治安危害重大，權衡人權、公益性仍認有證據力，依槍砲罪判李男4年6月，可上訴。
檢方起訴指出，李男去年10月11日晚上9點多騎車經龜山茶磚路被攔查，經警方臨檢在置物箱內起獲1把改造手槍、4顆子彈及2顆彈殼。
不過李男針對警察臨檢、搜索程序抗辯，表示當時沒帶安全帽騎車，員警就上前說要攔查身分、置物箱可不可以「借警察看一下」，他不同意給看、給搜索，對方就徒手開啟；李的辯護人則說，警方未持有搜索票、未經李同意擅自搜索他置物箱，所扣得槍彈應無證據力。
法院函詢龜山分局，對方表示盤查過程影像已無存留，但李在盤查過程態度配合無異議，院方再傳查獲員警到庭，警方說兩度見李騎車沒戴安全帽，是有經李同意才將坐墊翻起，目視1把銀色槍柄外露壓在雨衣下，查獲後才帶回派出所請他簽自願搜索同意書。
法院認為，警方雖稱有經李男同意才搜索，但李多次在偵訊、審理中堅稱「警察沒未得其同意而逕自搜索置物箱」，另勘驗警詢光碟，發現李並未表現真摯同意，可見警方本次是違法搜索。
但法院認為，扣案的槍彈有殺傷力，且李男違規在先警方才盤查，權衡基本人權、公共利益，認為扣案的槍彈應仍有證據力，本件警方違法搜索的手段、執行情形，是為公共利益均衡維護所需。
至於李男辯稱，槍彈是在龜山紅寶石社區後方磚窯場路邊撿到的，放在車廂內是要拿去給警方；法院查，槍彈是法定違禁物，非法持有就已構成犯罪，且查扣改造槍、子彈外表乾淨、未沾染泥土，也無暴露在外痕跡，被查獲當下也沒主動交給警察，不採信李辯詞。
法院審酌，李持有槍彈對社會治安存在隱憂，還放置在機車置物箱內，子彈也安裝彈匣中，使槍枝處於隨處可擊發情形，隨時恐危害治安，且他犯後狡辯否認，依槍砲罪判他有期徒刑4年6月，併科罰金25萬元，罰金得易服勞役。
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