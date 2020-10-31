為防身自保？男隨身攜帶上膛手槍深夜外出遭屏東警逮

屏東一名年約30歲的徐姓男子日前於晚間11時許，開著白色轎車停在屏東市自由路旁，且汽車呈現怠速狀態，屏東警分局巡邏員警察覺有異上前盤查，隨後在徐男的黑色皮包中，搜出一把內4顆子彈已上膛的手槍，還在車內找到12顆子彈、1包約1公克安非他命毒品等違禁品，經警詢，將他依違反槍砲彈藥管制條例及毒品危害防制條例等罪嫌移送。

屏東警分局崇蘭派出所警員10月29日晚上11時許，在屏東市執行巡邏勤務時，發現一輛白色轎車停靠在自由路段，且汽車呈現怠速狀態，員警見狀上前盤查，當時只見徐男在車內，另外，警方在徐駕駛座車門旁發現一個黑色皮包內，裝有一把內含4顆子彈已上膛改造手槍。

當下員警立刻要求徐男下車，隨後，還在徐的車內找到12顆子彈、1包約1公克安非他命毒品與吸食器，至於為何會攜帶已上膛的改造手槍，徐則向警方供稱有債務糾紛所以才帶槍防身。