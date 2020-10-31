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為防身自保？男隨身攜帶上膛手槍深夜外出遭屏東警逮

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

屏東一名年約30歲的徐姓男子日前於晚間11時許，開著白色轎車停在屏東市自由路旁，且汽車呈現怠速狀態，屏東警分局巡邏員警察覺有異上前盤查，隨後在徐男的黑色皮包中，搜出一把內4顆子彈已上膛的手槍，還在車內找到12顆子彈、1包約1公克安非他命毒品等違禁品，經警詢，將他依違反槍砲彈藥管制條例及毒品危害防制條例等罪嫌移送。

屏東警分局崇蘭派出所警員10月29日晚上11時許，在屏東市執行巡邏勤務時，發現一輛白色轎車停靠在自由路段，且汽車呈現怠速狀態，員警見狀上前盤查，當時只見徐男在車內，另外，警方在徐駕駛座車門旁發現一個黑色皮包內，裝有一把內含4顆子彈已上膛改造手槍。

當下員警立刻要求徐男下車，隨後，還在徐的車內找到12顆子彈、1包約1公克安非他命毒品與吸食器，至於為何會攜帶已上膛的改造手槍，徐則向警方供稱有債務糾紛所以才帶槍防身。

經警詢，警方將徐男依違反槍砲彈藥管制條例及毒品危害防制條例等罪嫌移送。對此，警方也將針對徐的槍枝與毒品展開溯源調查。

警方在徐姓男子車內搜出車內找到12顆子彈。陳弘逸／翻攝
警方在徐姓男子車內搜出車內找到12顆子彈。陳弘逸／翻攝
警方在徐姓男子搜出一把內4顆子彈已上膛的手槍，還在車內找到12顆子彈、1包約1公克安非他命毒品等違禁品。陳弘逸／翻攝
警方在徐姓男子搜出一把內4顆子彈已上膛的手槍，還在車內找到12顆子彈、1包約1公克安非他命毒品等違禁品。陳弘逸／翻攝
警方在徐姓男子車內搜出一把內4顆子彈已上膛的手槍。陳弘逸／翻攝
警方在徐姓男子車內搜出一把內4顆子彈已上膛的手槍。陳弘逸／翻攝
警方在徐姓男子車內搜出一把內4顆子彈已上膛的手槍。陳弘逸／翻攝
警方在徐姓男子車內搜出一把內4顆子彈已上膛的手槍。陳弘逸／翻攝

屏東 毒品 警察

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