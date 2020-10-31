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不滿自殘被強制送醫 男子溜出院返家砍傷妻子媳婦
新北市張姓男子上月因酒後自殘遭強制送醫，張男不滿被強制送醫，竟趁機溜出醫院返家，持菜刀砍傷妻子及媳婦頭部及臉部，警方獲報迅速到場並逮人，避免發生家庭悲劇。新北地檢署昨依殺人未遂罪起訴張男。
起訴指出，59歲張姓男子今年9月中在新莊區住處飲酒後持刀自殘，家人發現報警後由救護車強制送醫安置，張男疑似不滿被遭安置，從醫院自行掙脫返家，仍是一身酒味的張男，一進門就與媳婦發生口角爭執，衝到廚房拿菜刀遭媳婦頭部揮砍，造成媳婦顱骨骨折、右側眼窩骨骨折、右側顴骨骨折、頭皮撕裂傷。
張男妻子聽到媳婦呼救聲，趕來驚見丈夫持刀傷人，連忙上前奪刀，爭奪過程中，遭張男以菜刀劃傷左臉頰，造成長達11公分的撕裂傷，張男媳婦趁婆婆出面阻擋之際，打電話報警求救，警方及時趕抵，當場逮捕持刀逞凶的張男，張男被逮後，其酒測值竟高達1.67毫克。
張男於警詢及法院羈押訊問時，始終保持緘默，拒絕回答任何問題，新北地檢署認為張男犯行明確，昨依殺人未遂罪起訴。
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