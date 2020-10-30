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盼傳承寶貴經驗 北市警局長表揚獲頒「警英獎章」5警

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

為激勵員警士氣，台北市警察局長陳嘉昌今午特別邀請近兩年獲頒「警英榮譽章」的5名員警餐敘，表揚慰勉員警對台北市治安的努力付出。

台北市警局表示，去年與今年共有5名員警獲頒警英榮譽章，分別是萬華分局偵查隊小隊長洪晨鐘、葉文光、偵查佐呂金豪、保安警察大隊小隊長簡永順、文山第二分局景美派出所警員沈家群。

其中，洪晨鐘去年至今查獲具殺傷力槍砲21枝、毒品安非他命淨重逾2公斤；葉文光今年7月29日在桃園市中壢區查獲槍枝2長4短、子彈94枚，搗破竹聯幫信堂「移動軍火庫」；呂金豪則在去年下旬查獲電信詐欺集團成員56人，該集團將機房設置中國大陸，專以假檢警手法詐騙我國雙北地區民眾。

沈家群長期積極受理偵辦詐欺案件，去年7月不僅溯源追查、瓦解具幫派背景的詐欺集團，也在另件詐欺案件中，成功阻詐攔阻民眾金融帳戶內40餘萬元，循線將童性車手查緝到案時，再將其從其他被害人身上騙來、尚未上繳給上游共犯的62萬元追回，童嫌最後坦承涉及兩起百萬詐騙案，遭台北地院裁定羈押。

簡永順平時執勤認真積極，曾在執行路檢時一次查獲毒品安非他命70多公克，也曾在駕車巡邏時，憑藉機警判斷、積極調閱監視器畫面，查獲帶有一枝手槍及數枚子彈的可疑男子到案。

警方表示，警英榮譽章是全國首創、代表台北市警局的最高榮譽獎章，獲頒警英榮譽章的警員，皆經過嚴謹審核，除了必須對台北市警政工作有重大貢獻，還要獲頒「延平榮譽章」7次以上，才能獲得警英榮譽章肯定。

而延平榮譽章也象徵警員有顯著優秀事蹟，包含警員操守廉潔足為楷模、辦理行政工作成績優異、偵破重大刑案著有績效、積極主動為民服務、具其他特殊功績等，經審核後才能獲得延平榮譽章表揚。

陳嘉昌為激勵基層員警士氣，今天中午特別找來洪等5員表揚餐敘，致贈加菜金及禮品，除感謝他們為全市治安所做的努力與付出，也勉勵他們將寶貴經驗傳承下去，激發員警工作士氣。

為激勵員警士氣，台北市警察局長陳嘉昌今午特別邀請近兩年獲頒「警英榮譽章」的5名員警餐敘。記者李隆揆／翻攝
為激勵員警士氣，台北市警察局長陳嘉昌今午特別邀請近兩年獲頒「警英榮譽章」的5名員警餐敘。記者李隆揆／翻攝
為激勵員警士氣，台北市警察局長陳嘉昌今午特別邀請近兩年獲頒「警英榮譽章」的5名員警餐敘。記者李隆揆／翻攝
為激勵員警士氣，台北市警察局長陳嘉昌今午特別邀請近兩年獲頒「警英榮譽章」的5名員警餐敘。記者李隆揆／翻攝

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