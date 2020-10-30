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女大生遇害道路昏暗 里長：偷不勝偷、路燈經常不亮
台南市長榮大學鍾姓女學生命案的案發地，被學生、居民批評道路路燈經常不亮，大潭里長林文鍠表示，該路段經常遭人偷剪電線、變壓器，才會路燈不亮，每次發生後都會報區公所維修，但每次修好，過一陣子又發生。
鍾姓女學生疑在長榮大學附近的台鐵沙崙支線橋下便道遭擄進而遇害，昨天有民眾、學生反映這條路經常不亮。歸仁區大潭里長林文鍠表示，該路段為鄉間偏僻小路，常有吸毒、販毒者出入，並常會偷剪電線、變壓器，有時候一偷就幾十個編壓器，造成路燈不亮。
林文鍠說，每當居民反映路燈不亮，勘查後立即回報區公所，由區公所派員修理，但有時因數量多，要等有經費才能修理，可能1、2個星期才會修復。他說，最氣的是，修好後過一陣子又不亮，因為又有人偷剪電線或電壓器。
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