頭份警分局大河、斗坪派出所新、卸任所長交接

很多觀眾看完影片後，以為只要把南聰廢掉就好、叫聾人去念普通學校就能解決問題，或者只要將加害者繩之以法，就可以殺雞儆猴，杜絕性騷擾性侵害的發生。然而事情真的這麼簡單嗎？將啟聰學校鬼魅化，對聾人成長和手語傳承真的是最好的嗎？聾生到普通學校會不會更弱勢、更受到欺凌？

2020-10-30 12:01