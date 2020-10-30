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頭份警分局大河、斗坪派出所新、卸任所長交接
苗栗縣警察局頭份分局大河派出所、斗坪派出所主管異動，卸任、新任所長交接典禮今天上午分別舉行，斗坪派出所卸任所長林敬堯個人生涯考量轉往刑事局任職，挑戰不同的警職生涯，新接任所長由大河派出所所長鍾政堂接任，大河派出所新任所長由警備隊副隊長古雲泉接任。
大河派出所卸、新任所長交接典禮在大河所舉行，分局長何孟宗主持布達儀式，三灣鄉長溫志強、三灣鄉民代表會副主席湯春蓮、鄉民代表廖順和、呂金城、陳光洋、三灣鄉農會理事長廖盛榮、三灣警友會主任李運光、頭份警友會榮譽顧問蘇盛泉及村長、地方人士等20餘人到場觀禮。
斗坪派出所卸、新任所長交接典禮在斗坪所舉行，分局長何孟宗主持布達儀式，縣議員鄭聚然、頭份市民代表會主席溫俊勇、市民代表許銑倫、鍾振池、鍾曉慧、黃宣乾、頭份市長秘書林翔輝、縣議員溫宜靜秘書吳惠瓊、頭份警友會榮譽顧問蘇盛泉、顧問曾玉增、黃順盛、楊金華及里長、志工、地方人士等40餘人觀禮。
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