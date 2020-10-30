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影／囧！通緝犯搭Uber遇臨檢 拔腿狂奔卻遭後車撞飛

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

台北市何姓男子是傷害、毒品罪嫌通緝犯，他今天淩晨搭Uber遇到警方臨檢，突然拔腿狂奔，遭急駛而來的計程車撞上，所幸輕傷。他供稱，是不想入獄才逃跑。警方將他送醫治療，最後解送地檢署歸案。

保大警方指出，何男（30歲）今天凌晨1時多，搭乘Uber行經萬華區環河南、和平西路的路檢點，在警方盤查證件時，突然拔腿狂奔，此時後方一輛計程車急駛而來，將何男撞飛，立刻送醫治療。

當時盤查的女警尖叫一聲，因何男才跑一、兩部，瞬間遭計程車撞飛，原來，何是士林地檢署、新北地檢署的毒品、傷害罪嫌通緝犯，他供稱是不想入獄服刑，才跳車逃跑。

保大警方表示，科技進步一切終將無所遁形，若觸法應坦然面對，保大警方將持續以查捕逃犯為重點，維護社會治安。

何男搭乘白色Uber轎車遇到警方臨檢，下車盤查突然拔腿狂奔，幾秒後就遭急駛而來的小黃撞上。記者蔡翼謙／翻攝
何男搭乘白色Uber轎車遇到警方臨檢，下車盤查突然拔腿狂奔，幾秒後就遭急駛而來的小黃撞上。記者蔡翼謙／翻攝

計程車 毒品 通緝

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