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影／稱老師帶領下注賺錢 警抄台中賭博網站
謝姓男子涉嫌代理賭博網站，宣稱有「老師帶領」，吸引200多人下注近1000萬元，刑事局搜索機房，逮捕謝等9人依賭博罪嫌解送，懷疑未出金給賭客，正在清查詐欺部分；檢方令謝10萬元交保，其餘限制住居。
據調查，謝姓男子（33歲）等人在台中市太平區某社區大樓的1、2樓租屋，前年1月起，透過臉書、LINE、IG張貼廣告，邀賭客加入LINE群組，引導在金球娛樂城賭博網站註冊帳號，玩百家樂、輪盤、賽車、賽艇等博弈遊戲。
謝等人稱有「老師帶領」下注，首次只需1000元，每天可獲利800至2000元。警方查扣電腦發現操控勝率的程式，懷疑犯嫌初期讓賭客嚐得甜頭，若賭客要提領賭金，便踢出LINE群組。
刑事局偵九大隊第三隊今年中旬上網發現，本月23日攻堅，逮捕謝及員工等9人；謝稱正常經營賭博網站，沒有詐欺。警方請示檢察官後先依賭博罪嫌解送，後續清查賭客，釐清是否被詐騙。
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