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女大生遭勒斃 犯罪學者：嫌犯可能有性心理異常犯罪人格

聯合報 / 記者魯永明/嘉義縣即時報導
長榮大學女生遭擄殺，嫌犯座車有7件女性內衣褲。記者周宗禎／翻攝
長榮大學女生遭擄殺，嫌犯座車有7件女性內衣褲。記者周宗禎／翻攝

馬來西亞籍台南長榮大學鍾姓女學生遭高雄市梁姓嫌犯，勒斃棄屍， 有女學女生指證，上月底也在同一地點遭人強拉差點擄走；嘉義縣國立中正大學學務長、犯罪防治系教授鄭瑞隆說，嫌犯有竊盜前科，多年前有偷竊女性內衣紀錄，這次車上有全新內衣，這次犯下性犯罪殺人命案，顯示嫌犯疑有性心理異常犯罪、戀物癖人格，犯案落網羈押，面對司法單位偵審及以後服刑，應儘速對他採取矯治治療，避免再犯。

鄭瑞隆指出，命案發生前，已有人貼文提出警訊，顯示嫌犯已著手犯罪行為，且警方訊問梁男也坦承「曾在附近要抓人，但沒成功」，因 為當時他用手拉人「拉不走」。

犯案地點在偏僻治安死角，當有人提出警訊，顯示嫌犯著手犯罪，校方與在地警方若能及時採取行動，加強監控巡邏，從情境犯罪預防，可以降低防範犯罪。

外籍女大學生疑遭嫌犯性侵不成，勒斃棄屍，引起社會震驚、女大學生恐慌；鄭瑞隆說，應將此命案當成犯罪防治案例，加強犯罪宣導防範，另大專校院校安小組應主動出擊，與在地警方、社區團體、志工等，加強連繫，全面檢視校園周邊治安死角，加強巡邏監控，防範防罪。

馬來西亞籍台南長榮大學鍾姓女學生遭高雄市梁姓嫌犯，勒斃棄屍，警方逮捕梁嫌。記者周宗禎／翻攝
馬來西亞籍台南長榮大學鍾姓女學生遭高雄市梁姓嫌犯，勒斃棄屍，警方逮捕梁嫌。記者周宗禎／翻攝

殺人 棄屍 長榮大學

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