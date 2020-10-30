女大生遭勒斃 犯罪學者：嫌犯可能有性心理異常犯罪人格

馬來西亞籍台南長榮大學鍾姓女學生遭高雄市梁姓嫌犯，勒斃棄屍， 有女學女生指證，上月底也在同一地點遭人強拉差點擄走；嘉義縣國立中正大學學務長、犯罪防治系教授鄭瑞隆說，嫌犯有竊盜前科，多年前有偷竊女性內衣紀錄，這次車上有全新內衣，這次犯下性犯罪殺人命案，顯示嫌犯疑有性心理異常犯罪、戀物癖人格，犯案落網羈押，面對司法單位偵審及以後服刑，應儘速對他採取矯治治療，避免再犯。

鄭瑞隆指出，命案發生前，已有人貼文提出警訊，顯示嫌犯已著手犯罪行為，且警方訊問梁男也坦承「曾在附近要抓人，但沒成功」，因 為當時他用手拉人「拉不走」。

犯案地點在偏僻治安死角，當有人提出警訊，顯示嫌犯著手犯罪，校方與在地警方若能及時採取行動，加強監控巡邏，從情境犯罪預防，可以降低防範犯罪。