台中校園簽賭 警察局長：至9月查獲14件、79人「算多」

校園簽賭問題難解。台中市議員朱暖英今天警消環衛業務質詢時指出，今年校園簽賭案件查到幾件？台中市警察局長楊源明表示，今年1月到9月一共查獲14件、79人「算多」。

朱暖英詢問，有如何防範的方式？台中市警察局長楊源明說，現在網路簽賭網站，很多設在境外，學生用手機就可以操作，學生帶手機在校園使用，相較過去案量增加。警方除了和學校保持密切聯繫，只能透過法制教育宣導。

楊源明說，學校要能掌握學生狀況，有些學生簽賭繳不出錢，有壓力，同儕會知道狀況，就必須請校方能挖掘，再由警方往上追查溯源偵辦，也希望家長警覺，因為家長多會忽略孩子簽賭問題。