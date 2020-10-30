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遭通緝男子遇警盤查閃逃 遭計程車擦撞就逮

中央社 / 台北30日電

台北市警方今天凌晨於萬華區執行路檢時，見一輛車內男乘客神色有異，立即實施盤查，未料他下車後竟拔腿狂奔而遭後方計程車擦撞，幸僅輕傷，經查他因涉毒品及傷害罪而遭通緝

台北市警察局保安警察大隊今天舉行記者會，第一中隊副中隊長李忠隆表示，保安大隊員警今天凌晨1時許於萬華區環河南路二段、和平西路三段口執行路檢勤務時，發現有一輛車的後座乘客何姓男子神色慌張，進而實施盤查。

不料，當駕駛依警方指示將車輛駛進路檢點接受盤查時，剛下車的何男竟突然拔腿狂奔，遭後方駛來的計程車擦撞，警方立即通知救護車協助將何男送醫治療，幸僅有擦傷。

警方進一步調查發現，何男因涉毒品及傷害罪而分別遭新北及士林地檢署發布通緝，因近期要入監執行，一時見警才心虛逃跑。

警察 計程車 毒品 通緝

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