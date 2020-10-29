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大法庭開庭辯觀察勒戒 專家：毒品成癮跟得糖尿病一樣

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導
最高法院大法庭。圖／聯合報系資料照片
最高法院大法庭。圖／聯合報系資料照片

毒品危害防制條例新制今年7月中旬上路，最高法院刑庭會議多數見解認為，對吸食海洛因、安非他命等一、二級毒品者無論3年內是否再犯，均應再聲請觀察勒戒，對全國院檢投下震撼彈；然而，最高法院刑七庭有不同意見，提案大法庭今行言詞辯論，邀請長庚醫院精神科醫師林式穀、中央警察大學行政警察學系專任教授許福生提供鑑定意見。

檢方指出，毒品新制上路，加上最高法院多數見解一出，至今累積近3600件案子未執行，其中包括1785件採多數見解而未執行觀察勒戒案、1792件判有罪確定未執行案件，期盼大法庭盡速裁定，讓案件有所依據。

許福生認為，他和最高法院多數見解相同，認為應再給予施用毒品者觀察勒戒機會，吸毒者「再犯」很正常，「他們不吸才奇怪」，雖然台灣要毒品除罪化很難，但現今毒品政策思維也逐漸轉變，從處罰變為治療，機構性醫療處分本應優於追訴。

林式穀指出，成癮是一種慢性、復發性疾病，完全可以預期施用毒品者「再犯」，而目前有159間戒癮機構、300多位成癮專科醫師，現今資源應足以負擔，未來希望提升緩起訴戒癮治療比例，並發展多元戒癮治療。

他認為，戒癮治療能讓施用毒品者保有工作、人際關係，再加上醫療資源介入，效果、成功率不能說百分之百，但大於觀察勒戒，更大於入監服刑。

他說，觀察勒戒限制施用毒品者的人身自由，戒癮效果有限、不持久，如同患有糖尿病一樣，把病人關起來不讓他吃糖，當然病症會好，但他出院繼續吃糖，問題就會浮現，必須讓病患接受醫療，才能有效解決問題。

毒品危害防制條例修正前規定，若犯施用如海洛因、安非他命等第一、二級毒品者，經觀察勒戒、強制戒治完畢釋放5年後再犯，檢察官應再聲請觀察勒戒；修法後則規定，再犯毒品罪得觀察勒戒、強制戒治的年限縮短為「3年」，其餘不變。

新制7月15日上路，最高法院8月的刑庭會議多數認為，施用第一、二級毒品，經觀察勒戒、強制戒治完畢後逾3年再犯，無論期間是否再犯、起訴判刑，應再給一次觀察勒戒的機會，才能落實修法後寬厚刑事政策變革。

但由於最高法院刑庭會議結論沒有法律上的拘束力，各地檢察官「不知道如何處理手邊的吸毒案件」，高檢署最後召集各地檢署開會討論後，建議偵查中的毒品案件，被告若經觀察勒戒或強制治療完畢後已超過3年，由檢察官向法院聲請觀察勒戒裁定，但是裁定確定後「暫不執行」，等到大法庭統一見解後再處理。

此外，審理中案件，吸毒被告若觀察、勒戒超過3年，檢察官已起訴或聲請簡易判決者，宜提起上訴；判決定讞者，等大法庭見解統一後辦理。

毒品除罪化 檢察官

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