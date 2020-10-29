台南母殺女悲劇今天解剖相驗 喪女父神色落寞不發一語

台南市10月25日發生母殺女人倫悲劇。蔡姓婦人疑因不堪久病，加上長期照顧患有思覺失調症李姓女兒壓力過大，在家中留下寫有輕生念頭的紙條後，持菜刀到3樓房間砍殺女兒頭頸，再持刀割頸自殘；警方及時趕到搶下菜刀，蔡婦輕傷，但女兒送醫不治。法醫師今天解剖遺體，釐清死因，蔡婦的先生也是死者父親到場，神情落寞，不發一語。

台南地檢署及法醫師今天上午解剖相驗，蔡婦的先生到場，戴上口罩神情落寞，不發一語。面對妻子殺女兒的家庭悲劇，他迄今仍無法接受，隻身步入相驗室，不忍見女兒死後仍要挨刀，隨後又快步離開相驗室。最後他取得女兒死亡證明，只希望辦好女兒的後事，讓女兒一路好走。