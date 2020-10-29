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台南母殺女悲劇今天解剖相驗 喪女父神色落寞不發一語

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市10月25日發生母殺女人倫悲劇。蔡姓婦人疑因不堪久病，加上長期照顧患有思覺失調症李姓女兒壓力過大，在家中留下寫有輕生念頭的紙條後，持菜刀到3樓房間砍殺女兒頭頸，再持刀割頸自殘；警方及時趕到搶下菜刀，蔡婦輕傷，但女兒送醫不治。法醫師今天解剖遺體，釐清死因，蔡婦的先生也是死者父親到場，神情落寞，不發一語。

台南地檢署及法醫師今天上午解剖相驗，蔡婦的先生到場，戴上口罩神情落寞，不發一語。面對妻子殺女兒的家庭悲劇，他迄今仍無法接受，隻身步入相驗室，不忍見女兒死後仍要挨刀，隨後又快步離開相驗室。最後他取得女兒死亡證明，只希望辦好女兒的後事，讓女兒一路好走。

台南檢警本月26日相驗後，發現死者外傷主要集中在頸部，頸部和下巴至少中13刀，氣管被切斷，疑大量出血致死，今天上午法醫師解剖遺體，採擷檢體，查明李女死因。

蔡婦的先生上午戴上口罩神情落寞，不發一語，步入台南市殯儀館相驗室。記者邵心杰／攝影
蔡婦的先生上午戴上口罩神情落寞，不發一語，步入台南市殯儀館相驗室。記者邵心杰／攝影
台南檢警及法醫師上午對李姓女兒解剖，進一步釐清死因。記者邵心杰／攝影
台南檢警及法醫師上午對李姓女兒解剖，進一步釐清死因。記者邵心杰／攝影

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