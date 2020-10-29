影／疑感情糾紛 槍砲案受刑人連三榮逃亡76天投案

法務部山上外役監獄受刑人8月14日趁著前住山上區一家螺絲工廠自主作業時逃脫，今天向台南市警六分局投案，連三榮被問到為何要跑？只回說「謝謝」，初步了解，連懷疑前妻另結新歡才脫逃想處理感情糾紛，目前警方將他帶回進一步調查。

連三榮因涉及槍砲彈藥遭判刑6年，之前在山上外役監獄服務，第一次申請假釋未過，據指出，連懷疑前妻另結新歡，才會逃亡，事後也通知前妻見面，前妻開車前往後慘遭他毆打，後因警方追緝，才將連載到指定地點，不過，其前妻稱不知連三榮要逃逸。

連三榮是自主作業受刑人，每天由公司派車接送前往工作，不必管理員陪同，獄方在收工清點人數時發現少了一人，連三榮利用倒垃圾逃逸，攔下不知名騎士機車後，載到大內山區芒果園過一夜，期間也看到警方搜山，後來就徒步走回東山山區藏匿。

新化警方據報後連夜圍捕，追到台南新營追到水上，通報臨近分局攔截圍捕，連三榮遇警攔查，在新營後壁交界處，警車前後包夾，連三榮倒車衝撞警車，新化偵查隊幹員拔槍後，連三榮把前妻拉到後座，跳到駕駛座一路企圖衝撞員警，員警開兩槍擊破車胎，但仍一路逃到後壁區農地翻落水溝，趁著黑暗跳大圳游走。