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明德外役監受刑人連三榮逃亡76天 找信任警員投案
台南市山上區明德外役監受刑人連三榮，自8月間逃亡76天後，今天向市警六分局信任的陳姓警員投案，據了解陳姓警員是連三榮親戚，並經陳居中策動後，今天上午9點50分在安南區公學路，由市警三分局偵查隊員將連帶回警分局，已解送新化警分局詢問。
據了解，連三榮（59歲）7年前與警方槍戰入獄，8月14日趁著外出倒垃圾的期間逃跑；連一向在獄中表現良好的連三榮，外傳連在父親節放3天假時，和前妻起爭執，經過家人協調後才返監，不排除跟感情因素有關，至於真正的原因，還有待進一步調查釐清。
連三榮7年前與警方槍戰，因違反《槍砲彈藥管制條例》於106年1月入獄服刑，服刑期間表現良好，因此申請到台南明德外役監獄。另外，服刑過半符合申請假釋資格，獄方透露，連三榮申請2次皆遭駁回，理由為犯罪前科紀錄多、遭逮捕時開槍襲警，但按照推斷，下次假釋應該就能通過。
警方接獲明德監獄外役監通報的警方，8月15日埋伏在新營區，發現前妻開車載著連男，但按兵不動直到人跡較少的地方才上前攔車，連男發現警方後，先是換成自己開著前妻的車加速逃逸，過程中整輛車翻覆到田裡，連趁亂丟下前妻落跑，前妻則被警方依藏匿人犯罪嫌函送。
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