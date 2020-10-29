明德外役監受刑人連三榮逃亡76天 找信任警員投案

台南市山上區明德外役監受刑人連三榮，自8月間逃亡76天後，今天向市警六分局信任的陳姓警員投案，據了解陳姓警員是連三榮親戚，並經陳居中策動後，今天上午9點50分在安南區公學路，由市警三分局偵查隊員將連帶回警分局，已解送新化警分局詢問。

據了解，連三榮（59歲）7年前與警方槍戰入獄，8月14日趁著外出倒垃圾的期間逃跑；連一向在獄中表現良好的連三榮，外傳連在父親節放3天假時，和前妻起爭執，經過家人協調後才返監，不排除跟感情因素有關，至於真正的原因，還有待進一步調查釐清。

連三榮7年前與警方槍戰，因違反《槍砲彈藥管制條例》於106年1月入獄服刑，服刑期間表現良好，因此申請到台南明德外役監獄。另外，服刑過半符合申請假釋資格，獄方透露，連三榮申請2次皆遭駁回，理由為犯罪前科紀錄多、遭逮捕時開槍襲警，但按照推斷，下次假釋應該就能通過。