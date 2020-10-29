明德外役監模範受刑人連三榮逃亡2個多月 今向台南警方投案

台南山上區明德外役監獄模範受刑人逃獄，59歲連三榮8月8月14日趁著外出倒垃圾的期間逃跑，他今天上午9點50分經市警六分局偵查隊策動後在安南區公學路向警方投案。據了解，連稱逃亡期間躲在台南市山區藏匿，六分局人別詢問後交由新化警分局後續調查。

連三榮8月14日逃亡後，員警在台南市新營區埋伏，見連男坐上51歲洪姓前妻座車，警方擔心市區人多，一路跟蹤到荒僻野外才攔車，但連駕車衝撞，警方朝車子射擊2槍後，連男丟下前妻棄車逃逸。

據了解，連三榮曾於2013年因擁槍自重，同年1 月17日清晨6點多，麻豆警分局員警前往連三榮租屋處埋伏，雙方對峙發生駁火，連三榮擊發1 槍後旋即逃逸，連落網獲被查扣持有三把制式槍枝。

根據台南地院判決，連三榮2013年1 月10日晚上11點多，在台南市鹽水區「大樂小吃部停車場」處，收受不詳成年男子所留置在連三榮車內三把槍枝，美國SMITH ＆WESSON廠910 型制式半自動手槍1 枝、捷克CZ廠75型制式半自動手槍1 枝、美國SMITH ＆WESSON廠SW9F型 制式半自動手槍1 枝及子彈47顆。