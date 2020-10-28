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嘉市警逮毒男搜出1000包毒咖啡K他命 檢訊後聲請羈押
劉姓男子涉嫌販毒，昨駕車到嘉義市西區被警方逮捕，警方先在劉車上起出毒咖啡包、K他命等毒品，再循線到嘉義市東區3處搜索，起出毒品咖啡包1000包，電子磅秤、分裝夾鏈袋等，並查扣劉男所有7支手機，警訊後依違反毒品危害防制條例，移送嘉義地檢署。
檢察官晚間複訊劉男，劉也請律師到場，檢方訊後認為劉男有串供逃亡之虞，向法院聲請羈押。
警方日前接獲情資，20歲劉姓男子從事毒咖啡包、K他命毒品買賣，立即報請嘉義地檢署檢察官指揮、成立專案小組，掌握劉男交易毒品行蹤，昨天下午持拘票、搜索票到嘉義市西區，見劉男下車立即一擁而上將他逮捕，並在車內搜到毒咖啡包及K他命各30多包。
專案小組偵訊劉嫌後，傍晚又到嘉義市忠孝路、信興街等處查扣毒咖啡包一箱，共約1000包，及磅秤、分裝袋、手機，劉男被逮捕偵訊時，雖坦承涉毒、販毒行為，但對於毒品上游交代不清，警方正積極查緝劉男毒品交易共犯、上下游毒嫌。
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