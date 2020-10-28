北市2員警涉收賄 檢調兵分29路搜索

原台北市中山警分局中山一派出所陳姓、李姓員警涉嫌在轄區收受卡拉OK及酒店業者賄款。台北地檢署今天指揮台北市警察局、調查局等單位兵分29路搜索，並帶回陳、李等13人。

檢調獲報，李姓、陳姓員警分別於民國102年，103年至106年間在中山一派出所擔任員警，陳男涉嫌於105年至106年間收受轄區內卡拉OK店李姓負責人及鄭姓房東新台幣10萬元賄款。

檢調查出，陳、李警勤區內有一家大型酒店集團，旗下有6家酒店，負責人鄭姓姊妹今年初另新開一家酒店，李姓、陳姓員警涉嫌自102年至106年間，每月收受鄭姓姊妹每個月3至4萬元賄款，並接受招待。

陳、李已先後離開中山一派出所到其他單位任職。

北檢今天指揮台北市警察局督察單位及調查局北機站，兵分29路搜索，搜索行動直到下午4時許才結束，檢調並以嫌疑人身分約談陳姓、李姓員警、4名業者及余姓、劉姓會計，以及5名證人到案。全案朝貪污治罪條例偵辦。