半月3起鬥毆案全偵破 警政署長陳家欽親赴萬華分局表揚慰問

台北市萬華區10月初起，半個月內連續發生3件持刀鬥毆案件，導致一名男子死亡，引發社會矚目，因轄區警方積極偵辦、迅速破案，警政署署長陳家欽今天下午3時許親赴萬華分局頒發6萬元慰問加菜金，肯定基層員警積極作為。

10月5日凌晨，林姓男子與朱姓男子相約萬華區長順街底一處暗巷中談判，雙方各自號召人馬，見面時卻一言不合、大打出手；過程中朱男涉嫌持刀攻擊林男，其中一刀當場穿刺林男心臟，林男事後送醫不治。

警方隔日旋查獲主嫌朱男，並陸續將其餘10名共犯全數查緝到案，依法送辦後，「紅不讓」全數羈押禁見。

10月13日凌晨，萬華區民和街發生民宅3打3互毆案，雙方持刀互砍，原本其中一人持槍擊發卻卡彈，其中一方受傷不敵對方，遂逃離現場，警方不出一日就將涉案人員全數查緝到案，依法偵辦。

事隔一周，10月19日深夜，西門町商圈內又發生持刀傷人案件，酒醉的宋姓男子找友人續攤，在昆明、漢口街口遇上李姓等3名男子，其中一人正把玩手槍型打火機，宋男自認遭受挑釁，遂嗆聲「看三小！」

此言一出引發對方不滿，雙方因此發生爭執，宋男遭對方持刀刺傷腹部，還導致臟器外露，所幸送醫治療後脫險。警方獲報後，在案發後12小時內將涉嫌傷人的李姓3人查緝到案，依法送辦。3件持刀鬥毆案件皆展現警方查辦重大刑案的魄力。

警政署長陳家欽表示，對於壓制幫派聚眾鬥毆、街頭暴力事件，警方不僅要儘速全力偵破，更重要的是清查背後犯案動機，及有無幫派或結構式犯案，應統合全局支援力量，打擊不法、刨根追底，並以優勢警力實施臨檢，掃蕩不法分子圍事場所，以高密度臨檢阻斷不法分子經濟來源，展現警方打擊幫派的能力和決心。