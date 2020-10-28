快訊

男疑將油門當煞車衝撞3車 昔日爆紅童星捲車底慘死

潤寅詐貸案翻版！方悅服飾涉聯手會計師 騙走25家銀行80億

雲林7月大男嬰疑受虐不治 2歲哥哥未遭虐受安置

中央社 / 雲林縣28日電

雲林縣約7個月大男嬰日前因傷到嘉義長庚醫院急救仍不治，檢警相驗發現顱骨骨折致命，男嬰母親的潘姓同居人涉有重嫌，潘男因他案已發監執行，雲林縣政府緊急安置2歲哥哥並確認無受虐。

雲林縣政府社會處長林文志今天表示，住在雲林縣東勢鄉的黃姓女子今年2月時，騎車載2歲的兒子摔車，社工到醫院訪視才知道家庭經濟困難，當時黃女懷胎9個月，今年3月生下小兒子，縣府將黃女被列為脆弱家庭。

林文志指出，社工定期到黃女的父母住家訪視未滿1歲和2歲的男童皆無異樣，案發當天因照顧者有事，黃女才將2子接回家照料；社會處接獲警方通知後，立即介入了解並檢視2歲的男童身上無外傷，確認無遭到虐待的情況。

雲林縣府社會處認為，黃女在此案件上有照顧的疏失，親子關係也出現問題，不適合照顧2歲男童，男童現交由黃女的父母照顧。

林文志說，2歲男童案發當天在場，但無法確認是否有目睹男嬰受虐，社工會不定時訪視，如有問題將提供協助，同時安排心理輔導。

檢警調查，潘姓同居人今年10月8日晚間因7個月大男嬰不停哭鬧，有將他抱起丟向床鋪，後來出現異狀緊急送醫，男嬰因傷勢嚴重，輾轉送到嘉義長庚醫院搶救仍宣告不治。

嘉義地檢署檢察官會同法醫、員警於9日進行相驗，因男嬰並無明顯外傷，為釐清死因，於14日解剖，發現致命傷為顱骨骨折，頭部疑遭鈍器所傷，為一起兒虐的命案，便交由雲林縣警察局台西分局偵辦。

潘男到案後否認持鈍器打男嬰。潘男因詐欺等案件遭通緝，已先發監執行，後續由檢警進一步調查釐清。

社工 嘉義

延伸閱讀

雲林零瘦肉精聯盟召滿百家業者 以區塊鏈推豬肉品牌

1條爛路 曝光地政員貪汙案

雲林地政科員受招待喝花酒交保 檢方抗告成功被羈押

雲林斗六雙子星戲院回來了？ 7旬老畫師一筆成真

相關新聞

潤寅案翻版！服飾業虛設17家境外公司 聯手會計師詐貸80億

調查局台北市調查處接獲檢舉，指方悅服飾負責人王橞瀴涉嫌虛設17家境外公司，勾結會計師林淑玲出具不實財報，利用虛偽三角循環...

嘉市警逮毒男搜出1000包毒咖啡K他命 檢訊後聲請羈押

劉姓男子涉嫌販毒，昨駕車到嘉義市西區被警方逮捕，警方先在劉車上起出毒咖啡包、K他命等毒品，再循線到嘉義市東區3處搜索，起...

半月3起鬥毆案全偵破 警政署長陳家欽親赴萬華分局表揚慰問

台北市萬華區10月初起，半個月內連續發生3件持刀鬥毆案件，導致一名男子死亡，引發社會矚目，因轄區警方積極偵辦、迅速破案，...

中山警分局收賄 檢調大搜嘉麗寶集團七酒店

調查局北機站接獲情資，指北市中山區嘉麗寶集團酒店業者，涉嫌於2013至2017年間，以按月或以三節「送禮」方式，行賄前中...

全國使用毒品死亡29歲以下占70% 桃園反毒原鄉打頭陣

桃園地檢署為了讓青年學子能夠識毒、不嗜毒，邀請永平工商的永平藝世代劇團學生創作的反毒劇，與市政府合作，到桃園市各國中巡迴...

雲林7個月大男嬰顱骨骨折 疑被母親同居人施虐致死

雲林縣約7個月大男嬰日前因不明原因受傷，黃姓母親先將男嬰送麥寮長庚醫院急救，再轉嘉義長庚急救仍不治，檢警日前相驗發現男嬰...

影／南警攻堅逮捕嫌犯起出2槍35彈 警：對方已上膛

南市警方昨前往佳里區一處民宅攻堅，順利逮捕準備跳窗逃逸的陳嫌， 起出2把改造手槍、子彈35發，警方說，當時陳嫌當時子彈已...

「天下第一所」包庇酒店案 檢調發動第4波搜索約2員警

「天下第一所」台北市警中山分局中山一派出所被控集體索賄，台北地檢署又查出2名時任中山一派出所員警，涉嫌按月向轄內色情業者...

出庭帶保鑣妨礙動線？ 「館長」罵人雜碎不認罪

網紅「館長」陳之漢與另名網紅公民老師「羅文」網上互嗆，「館長」指羅「螺紋保險套」、口出穢言，羅提告公然侮辱罪，檢方起訴「...

男拒臨檢衝河堤投河逃逸 2小時後再見已成冰冷屍體

45歲方姓男子昨天深夜駕車行經台北市萬華區環河南路時，遇上員警攔查拒檢，竟一路衝往堤外道路下車逃逸，他投河逃跑卻無故失蹤...

吵架飆車他怒嗆「結束掉啦」 妻死女插管 檢求重判

廿六歲林姓男子與妻子感情生變，今年八月兩人在車內爭吵，行車記錄器錄下林男一面說「結束掉啦」，一面飆車時速達一百四十四公里...

澎恰恰兒遭強押拿地契抵押？警：調查未發現

藝人澎恰恰宣布破產，上周在台北市松山區某三溫暖與人協商2000萬元債務，事後傳出澎的兒子「皮皮」當場被強押回家拿房屋地契...

熱門新聞

上市公司欣興電子傳大火 桃園消防緊急救出2受困員工

男不理檢疫趴趴走罰百萬拒繳 管收嚇到釋放立馬繳頭款

高雄2分局偵查隊小隊長與偵查佐9人喝花酒 市警局重懲

男拒臨檢衝河堤投河逃逸 2小時後再見已成冰冷屍體

賠慘？自撞借來「快樂波特」未留現場 車體險恐不理賠

影／男疑將油門當煞車衝撞3車 曾是童星「糖糖」慘死輪下

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。