雲林7月大男嬰疑受虐不治 2歲哥哥未遭虐受安置

雲林縣約7個月大男嬰日前因傷到嘉義長庚醫院急救仍不治，檢警相驗發現顱骨骨折致命，男嬰母親的潘姓同居人涉有重嫌，潘男因他案已發監執行，雲林縣政府緊急安置2歲哥哥並確認無受虐。

雲林縣政府社會處長林文志今天表示，住在雲林縣東勢鄉的黃姓女子今年2月時，騎車載2歲的兒子摔車，社工到醫院訪視才知道家庭經濟困難，當時黃女懷胎9個月，今年3月生下小兒子，縣府將黃女被列為脆弱家庭。

林文志指出，社工定期到黃女的父母住家訪視未滿1歲和2歲的男童皆無異樣，案發當天因照顧者有事，黃女才將2子接回家照料；社會處接獲警方通知後，立即介入了解並檢視2歲的男童身上無外傷，確認無遭到虐待的情況。

雲林縣府社會處認為，黃女在此案件上有照顧的疏失，親子關係也出現問題，不適合照顧2歲男童，男童現交由黃女的父母照顧。

林文志說，2歲男童案發當天在場，但無法確認是否有目睹男嬰受虐，社工會不定時訪視，如有問題將提供協助，同時安排心理輔導。

檢警調查，潘姓同居人今年10月8日晚間因7個月大男嬰不停哭鬧，有將他抱起丟向床鋪，後來出現異狀緊急送醫，男嬰因傷勢嚴重，輾轉送到嘉義長庚醫院搶救仍宣告不治。

嘉義地檢署檢察官會同法醫、員警於9日進行相驗，因男嬰並無明顯外傷，為釐清死因，於14日解剖，發現致命傷為顱骨骨折，頭部疑遭鈍器所傷，為一起兒虐的命案，便交由雲林縣警察局台西分局偵辦。

潘男到案後否認持鈍器打男嬰。潘男因詐欺等案件遭通緝，已先發監執行，後續由檢警進一步調查釐清。