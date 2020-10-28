全國使用毒品死亡29歲以下占70% 桃園反毒原鄉打頭陣

桃園地檢署為了讓青年學子能夠識毒、不嗜毒，邀請永平工商的永平藝世代劇團學生創作的反毒劇，與市政府合作，到桃園市各國中巡迴宣導，藉由相同語言讓更多的青年學子認識毒品危害身心，進而拒絕毒品，共創青春心世代。

桃園地檢署指出，新興毒品在青少年學子間氾濫，尤其PMMA致死案例激增，為了讓青年學子能夠拒絕毒品的誘惑，宣導首站選定復興區的介壽國中，因介壽國中地處山區，反毒宣導資源較為缺乏外，另外也是因為地檢署注意到部分山老鼠集團，利用毒品來誘騙當地居民為其盜取山林的情形，因此期待透過反毒宣導讓居民認識毒品，進而拒絕毒品的進入，共同守護幸福家園。

檢察長王俊力表示，全國使用新興毒品死亡者的比例很高，今年因施打或吸食致死者有107位，29歲以下約占70%，顯示有很多年輕人受到毒品的影響。

黃俊力說，新世代反毒策略的主要措施除了要由檢察署及警察機關協力消弭毒品、強化防毒監控、緝毒掃蕩之外，更重要的是推動拒毒、防毒措施，將反毒觀念深植在年輕學子的腦海中，達到校園零毒品的目標，刻不容緩。反毒是國家的政策，民間的參與對於達成國家目標有正面效應，所以地檢署結合桃園市政府、更生保會桃園分會、桃園市榮譽觀護人協會、永平工商等學校、大溪警分局等單位，合作推動此次巡迴宣導活動，另外會在桃園市13區擇定的學校宣導。

鄭文燦表示，近年查緝的毒品案件中，新興毒品約占2成，毒品常偽裝為咖啡包或糖果包等零食包裝，鬆懈年輕人的心房，增加吸食毒品的趨勢。市府與桃園地檢署合作舉辦講習，加強娛樂業者通報責任，也強化查緝新興毒品的力道，並針對笑氣濫用狀況，研擬「桃園市特定氣體不當使用防制自治條例」，先對笑氣進行管制。