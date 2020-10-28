涉包庇色情業者 北檢搜索約談2員警

台北地檢署偵辦台北市中山警分局警員涉收賄包庇色情弊案，已陸續三波起訴涉案員警。檢方另查出陳姓、李姓員警涉案，今天指揮調查局搜索陳、李住處，並約談2人到案。

檢調獲報，台北市警察局中山分局中山一派出所轄區內有酒店業者，為避免遭警取締、減少或完全不對酒店臨檢，每月支付新台幣4萬元給員警，逢三節（包含農曆春節、端午節及中秋節）則加倍到8萬元。

北檢自民國107年起展開多次搜索、約談行動，並於107年7月、去年1月、4月間，分別起訴10多名員警及業者。台北地方法院去年12月間宣判，7名員警被判8至16年重刑，3名前派出所所長獲判無罪。

檢調追查發現，另有陳姓、李姓員警在中山一派出所任職期間疑涉及不法，北檢今天指揮調查局兵分多路搜索陳、李住處等地，並約談2人及業者到案，全案朝貪污治罪條例偵辦。