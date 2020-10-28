影／南警攻堅逮捕嫌犯起出2槍35彈 警：對方已上膛

南市警方昨前往佳里區一處民宅攻堅，順利逮捕準備跳窗逃逸的陳嫌， 起出2把改造手槍、子彈35發，警方說，當時陳嫌當時子彈已上膛，警千鈞一髮壓制並起出安毒，訊後今依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例送辦。

台南市刑大掌握，43歲陳嫌販毒擁槍自重，本月初在台南市六分局轄區畏罪衝撞查緝員警車輛逃逸，警方追查，發現陳嫌在大北門區現蹤，藏匿在佳里區星巴克咖啡附近友人住處。警方經半月餘跟監埋伏蒐證，掌握相關犯罪事證，向台南地方法院聲請搜索票執行查緝。