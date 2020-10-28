出庭帶保鑣妨礙動線？ 「館長」罵人雜碎不認罪

網紅「館長」陳之漢與另名網紅公民老師「羅文」網上互嗆，「館長」指羅「螺紋保險套」、口出穢言，羅提告公然侮辱罪，檢方起訴「館長」。台北地院今天開審查庭，「館長」不認罪，稱羅告人是想紅，法官諭知本案重分案，移一般庭審理。

館長今天在多名保鑣護駕下坐輪椅出庭，他的保鑣還查問某記者是誰；有執勤法警不高興說，法院是公務機關，有法警在維安，帶保鑣上法院影響其他當事人出庭的權益、動線規畫，怨說「到法院出庭幹嘛帶保鑣？」

法官原本安排館長與告訴人調解，但羅文未現身；審查庭開庭時，館長表示不認罪，告訴法官從頭到尾都不認識羅文，後來被告才知道羅的名字。

館長說，事實經過是他直播談商品，鏡頭右手邊有上萬人觀看，忽然有網友提醒有個叫「羅文老師」的人在罵他，因剛好在賣保險套，就直呼「羅文保險套」，沒有指名罵羅文，「就是在取悅觀眾嘛」，網紅本來就是表演工作；庭畢館長受訪再說，羅文目的性很明白「就是想紅」。

此外，館長被開槍「3槍7洞」，媒體關心槍擊案進度。館長表示，感謝市刑大、警政署、林口分局的警察，他與警察一直保持聯繫，警察不眠不休在查案，相信真相會水落石出。

提告的羅文本名羅碩文，是公民老師，與館長在網上因政治問題互嗆。羅2019年7月發影片批評館長是「新民粹型領袖」，館長隔2個月在直播平台回擊「關於這個螺紋保險套真是幹XX老XX的雜碎」、「螺紋保險套就是個雜碎」、「羅文我幹XX老XX勒」、「羅文我幹破恁叨」。