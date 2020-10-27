71歲男騎機車疑自撞不治 家屬盼行車紀錄器釐清
71歲劉姓老翁昨天晚間騎機車從台南白河往嘉義縣，疑自撞道路分隔島傷重不治，檢警今天相驗，死因為中樞神經休克致命，家屬希望後方車輛能提供行車紀錄器釐清自撞原因。
警方表示，住在台南市白河榮民之家的71歲劉姓老翁昨天傍晚騎機車出門，往嘉義縣方向騎乘，在嘉義縣水上鄉嘉175線3.2公里處，因不明原因發生車禍，摔倒在路面，嘉義縣消防局據報前往救護。
救護車趕抵，倒在路面的劉姓老翁頭部重創，左耳流血，手腳多處擦傷，呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，立即送醫，急救後仍宣告不治。
檢警今天進行相驗，劉姓老翁顱骨骨折、顏面嚴重骨折，初步研判死因為中樞神經休克致命。
檢警指出，死者的機車疑不明原因擦撞道路分隔島倒地不起，機車後方並無擦撞痕跡，懷疑是自撞，透過道路監視器畫面，機車倒地後，後方有一輛汽車經過，警方進一步調閱周邊監視器畫面，釐清事故原因。
檢警表示，家屬雖然對死因無異議，但希望在事故發生時，機車後方行駛的車輛能提供行車紀錄器釐清自撞原因。
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