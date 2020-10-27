小鬼黃鴻升解剖報告出爐 死因為心血管疾病

藝人黃鴻升（小鬼）36歲驟逝，案經檢察官會同法醫相驗，解剖報告書暨鑑定報告書日前出爐，死因與心血管疾病有關。 本報資料照片

藝人黃鴻升（小鬼）36歲驟逝，案經檢察官會同法醫相驗，解剖報告書暨鑑定報告書日前出爐，死因與心血管疾病有關，士檢今天已將相驗屍體證明書交給黃父。

黃鴻升9月16日被家人發現，陳屍在台北市北投區三合街住家內。士林地檢署檢察官當天相驗遺體，發現無明顯致命外傷，初步排除外力造成，隨後於9月18日在新北市相驗暨解剖中心解剖遺體，以查明死因。

小鬼的經紀人Dino案發後曾表示，小鬼死因為主動脈剝離造成血管阻塞。

法務部法醫研究所解剖報告書暨鑑定報告書日前出爐，指黃鴻升因心血管疾病導致主動脈剝離、血管阻塞，死因為心因性休克；檢察官今已將相驗屍體證明書交給黃父，並告知死因。