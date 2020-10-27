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保護傘餐廳遭潑穢物逾一週 仍未能復業

中央社 / 台北27日電

協助在台尋求庇護港人維持生計的「保護傘」餐廳16日中午遭潑穢物，經清潔與盤點後，隔天宣布停業一週。但餐廳今天仍持續停業裝修，重新營業時間未定。

今年4月份，香港義務律師黃國桐在台開設的保護傘餐廳正式營業，為在台尋求庇護的港人提供就業機會。但餐廳16日中午遭一名25歲莫姓男子潑灑穢物，店家隔天在臉書發布公告稱，因冰箱及廚房設備被污染，需全部更換、安裝，將停業約一週。

事發超過一週後，中央社記者今天實地走訪保護傘餐廳，發現仍未恢復營業，主要出入口鐵門緊閉，僅有一旁較小的鐵門半開，提供人員出入。而透過半開的鐵門向內看，隱約可見正在整理的員工，及店內堆放的相關器材物品。

據了解，由於保護傘餐廳仍持續重新裝修中，所以恢復營業的確切時間未定。

曾於4月遭潑漆的銅鑼灣書店店主林榮基日前表示，保護傘餐廳遭潑穢物，這是中共無計可施下的「小動作」。

朝保護傘餐廳潑灑穢物的莫男起初供稱是因消費糾紛才心生報復，後來坦承收受3名男子1萬5000元酬勞後犯案。台北地檢署偵辦後將莫男聲押禁見，警方並陸續逮捕20多歲的李姓兄弟及25歲江姓男子等3名共犯。

目前，4名被告都已被台北地方法院基於有滅證、串供、逃亡及反覆實施傷害恐嚇之虞，裁准羈押禁見。

恐嚇

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