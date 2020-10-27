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缺錢買毒搞詐騙 還害女友淪落詐欺通緝犯

聯合報 / 記者邱奕能/即時報導

高雄吳姓男子因缺錢買毒，便在網路上以販賣遊戲點數、線上博弈遊戲幣還有誆稱民眾是刑警「蕭某」，可以代為處理車禍糾紛，誘騙民眾將金錢匯款至女友陳姓女子郵局戶頭後，便斷絕聯繫，連帶陳女也淪為詐騙通緝犯，高市警方本月22日將2人逮捕。

高雄市警察局少年隊在青春專案期間，追查毒品安非他命的販賣集團，向上溯源後發現藥頭常出入旗山地區，追查下發現擁有詐欺、妨害公務通緝前科的吳男（31歲），染上毒癮後為了購買毒品，便透過通訊軟體LINE、行動電話，向被害人人訛稱，以新台幣5000元購買某線上博弈遊戲幣70萬，或在某線上網路遊戲誆稱同比例價額販售遊戲點數，誘使同好向他購買。

另外，吳男還謊稱是刑警「蕭某」，向車禍被害人自稱可以代為處理車禍糾紛，使被害人陷於錯誤，將一定金額匯至吳男提供的同居女友陳女（38歲）的郵局帳戶後即斷絕連繫。

警方眼見時機成熟，本月22日到旗山區某民宅將2人逮捕，並在現場找到1包毛重0.43公克的第二級毒品安非他命，還有吸食器一組。陳女供稱，她每天都正常在檳榔攤上下班，並不知道自己被通緝，對於淪為詐欺通緝犯感到很無奈。

高雄吳姓男子因缺錢買毒，便在網路上以販賣遊戲點數、線上博弈遊戲幣還有誆稱民眾是刑警「蕭某」，可以代為處理車禍糾紛。記者邱奕能／翻攝
高雄吳姓男子因缺錢買毒，便在網路上以販賣遊戲點數、線上博弈遊戲幣還有誆稱民眾是刑警「蕭某」，可以代為處理車禍糾紛。記者邱奕能／翻攝
高雄吳姓男子因缺錢買毒，便在網路上以販賣遊戲點數、線上博弈遊戲幣還有誆稱民眾是刑警「蕭某」，可以代為處理車禍糾紛。記者邱奕能／翻攝
高雄吳姓男子因缺錢買毒，便在網路上以販賣遊戲點數、線上博弈遊戲幣還有誆稱民眾是刑警「蕭某」，可以代為處理車禍糾紛。記者邱奕能／翻攝

通緝 毒品 車禍

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