台中住宅工地意外 清潔工摔落無呼吸心跳

高鐵台中站附近一處住宅工地今天發生工安意外，一名男性外包清潔工作業時，不慎摔落地下室管道間受困，消防局獲報救出送醫，清潔工到院前心肺功能停止，意外原因仍在調查。

台中市消防局表示，上午9時20分接獲報案指出，烏日區高鐵一路一處工地有人墜落受困，派遣烏日、西屯分隊出動消防車5輛、救護車1輛及消防人員19人前往搶救。

消防人員表示，現場為一般集合住宅營造工地，已施工到第8層，有人墜落卡在地下3樓的管道間，但墜落高度不明，經協助脫困後，男子OHCA（到院前心肺功能停止），緊急送往中山醫學大學附設醫院大慶院區救治。

勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心主任萬榮富表示，初步調查傷者為74歲外包清潔人員，在清理工地時，因地面有開口不慎摔落，目前已要求工地停工，至於後續裁處與事發原因仍待調查。