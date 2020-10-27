毒蟲拒捕飛車入死巷 桃園警補緝槍毒影片曝光

桃園平鎮警分局龍岡派出所巡邏員警昨天下午行經貿西路段，發現白色轎車違停，上前勸導瞥見駕駛座袁姓男子疑似攜帶毒品，準備盤查時袁踩油門逃逸，警方一路追趕車子最後開進死巷，袁下車想逃，被緊追的員警逮捕，並在車上起出兩把改造式手槍、子彈8顆及安非他命5.54公克。

警察局長陳國進得知員警英勇緝匪，和刑大大隊長邱紹洲至龍岡派出所慰問，並要求溯源除惡務盡。全案訊後今天涉嫌依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品罪，移送桃園地檢署偵辦。