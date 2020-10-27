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年輕男子如同僵屍路倒 南警：他語無倫次送醫

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市一名穿著黑色上衣及長褲年輕男子，昨天深夜11點多徒步行經南區中華西路一段十字路口時，突然情緒失控，身體不自主抖動後倒在路口，民眾發現報警處理，員警到場後發現他語無論次，身上沒有任何證件，緊急送醫治療。

有網友將此事PO上臉書社團黑色豪門企業，指該男子走路樣態如同僵屍走路。

轄區台南市警六分局說，金華派出所員警於昨晚11點45分接獲民眾報案後，到場了解，詢問男子要不要叫救護車，該名男子倒臥在地上，情緒不穩，語無倫次，先送台南市立醫院治療，還有血糖過低情形，男子沒有任何證件，身分待查。

警方指出，男子身上沒有吸食器或是毒品，依法無法強制驗尿，男子精神狀態不佳，將待他清醒後再後續調查釐清。

穿著黑色上衣和長褲男子躺臥在台南大街上，精神不佳且語無倫次，警方協助送醫治療。圖／翻攝自黑色豪門企業
穿著黑色上衣和長褲男子躺臥在台南大街上，精神不佳且語無倫次，警方協助送醫治療。圖／翻攝自黑色豪門企業

毒品 救護車

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