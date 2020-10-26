用衝鋒槍自盡？ 賣滷肉飯的男子竟擁有重槍

吳姓男子疑在汽車旅館用衝鋒槍飲彈自盡，案由雲林檢警調查中。圖／雲林地檢署提供 雲林縣東勢鄉吳姓男子昨天用一把MP5長衝鋒槍，朝朋友住家鐵門連開3槍後逃逸，警方在他一家汽車旅館找到他時，他卻已死於自己所擁有的重槍之下，初步調查疑因與朋友口角糾紛引起，吳留有遺書表明尋短意念，對他如何擁有重槍，檢警仍進一步追查。

檢警指出，昨天上午7時30分許，東勢鄉民宅傳出槍響，鐵門遭人開了3槍，幸好屋主外出，沒有人受傷，警方很快掌握到開槍嫌疑人的行蹤，昨天中午追到一家汽車旅館，準備攻堅抓人，因敲門卻無人應門，警方強制進門後，發現吳嫌已躺臥床上，身旁留下1枝長槍和1枝短槍，床上盡是血跡。

現場並無打鬥痕跡，警方在桌上找到一封遺書，要前妻「好好照顧小孩，並向大嫂抱歉欠款無法還了…」，因吳嫌頭部全是血跡，研判可能持槍朝自己頭部開槍自盡。

檢警查出，吳嫌住東勢鄉45歲，並無黑道背景，92年間曾有違反槍砲彈藥刀械管制條例前科，這把MP5衝鋒槍和手槍，是否他自行改造的，對於他如何能擁有強火力的重槍，已送鑑定比對進一步追查中。

吳嫌曾從事禮儀社工作，後來遷居他鄉改賣滷肉飯，後因生意不利，店關了又欠債，有憂鬱傾向，他已離婚，但如何會跑回家鄉，對著友人住家開槍，檢警將進一步調查。

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