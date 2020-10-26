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持衝鋒槍朝友人住家開槍 警察抓人他已飲彈自盡

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導

雲林縣東勢鄉45歲吳姓男子，昨天上午不知何故帶著一把改造MP5長槍到已多年沒有聯絡的女性朋友住家鐵門開了3槍後逃逸，警方據報以車追人，發現他躲進一家汽車旅館，武警準備攻堅抓人，卻發現他已舉槍自盡身亡，全案今天由檢警相驗調查。

警方據報，昨天清晨七時許，東勢鄉一民宅傳出槍響，鐵門遭人開了3槍，幸沒有人受傷，警方趕往處理，發現現場留有3枚彈殼，鐵門留下3個彈孔，確定是槍擊後，馬上調閱監視器展開追查，發現一部可疑車輛案發後，朝東勢鄉快速道路一帶逃逸，即展開追捕。

警方在很快掌握嫌疑人行蹤，並在昨天上午十一時許，發現他可能躲進一家汽車旅館，警方即武裝準備進行攻堅抓人，先行敲門都無人反應，進門後發現吳嫌已躺臥床上，，身旁留下一枝長槍和血跡，現場並無打鬥痕跡，初步研判可能持槍朝自己頭部開槍飲彈自盡，警方查出他是住東勢鄉四十五歲的吳姓男子。

據了解，吳嫌已離婚，和也已結婚的女性朋友很多年沒聯繫了，如何會跑去女友的住家開槍，檢警也感不解，今天將進一步相驗調查。

由於吳嫌使用的MP5長槍，是火力強大的衝鋒槍，檢警初步研判疑似是玩具槍改造，正送鑑定比對中，並追查槍枝來源。

雲林東勢鄉發生槍擊，開槍示警的嫌犯飲彈自盡，案由檢警處理中。記者蔡維斌／攝影
雲林東勢鄉發生槍擊，開槍示警的嫌犯飲彈自盡，案由檢警處理中。記者蔡維斌／攝影
雲林東勢鄉發生槍擊，開槍示警的嫌犯飲彈自盡，案由檢警處理中。記者蔡維斌／攝影
雲林東勢鄉發生槍擊，開槍示警的嫌犯飲彈自盡，案由檢警處理中。記者蔡維斌／攝影

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