毒蟲違停遇警盤查 心虛想吞毒滅證

新北市板橋警方今早巡邏發現轎車違停在人行道上，上前關心情況時，駕駛座上的施姓男子突然抓了一把東西往嘴裡塞，立即發現異狀，迅速攔阻，經檢驗確定為二級毒品安非他命，全案朝毒品及妨害公務偵辦中。

板橋警分局指出，事情發生在今天上午7時許，板橋分局員警黃鎮國和林景云當時正執行巡邏勤務，途經府中路發現有轎車違停在人行道，所以上前關心並予以盤查。轎車駕駛座上的施姓男子一開始假意配合，卻趁隙往嘴裡塞東西，所幸員警機警發現阻止，未讓其得逞。

施男見滅證不成，隨即開門棄車逃逸，但員警緊抓不放，最後被員警用辣椒水制伏，後來還因眼部、胸部不適送醫，確定無異狀後才帶回派出所。