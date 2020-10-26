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館長槍擊案 槍手劉丞浩延押2個月

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

網紅「館長」陳之漢槍擊案，槍手劉丞浩投案供稱動機是個人糾紛，目的是給陳之漢一個教訓，但說法未被採信，8月底被法院裁定羈押禁見；由於羈押時間將屆，新北地檢署再聲請延押，新北地院今裁定劉自10月28日起延長羈押2個月，且禁止通信接見。

今年8月28日凌晨，陳之漢在自己位於林口的健身房前遭劉丞浩伏擊，身中2槍倒地，血流不止，緊急送醫開刀後，在加護病房住了3天才穩定情況，9月3日才出院休養。

案發後，槍手劉丞浩投案供稱自己和陳之漢有摩擦，不滿對方開直播公審，才會開槍警告，但檢警從他的供詞、做案槍枝和生活工作情況研判，懷疑全案另有隱情，向法院聲請羈押禁見後，也追出其竹聯幫寶和會的幫派背景。

檢警發現劉丞浩犯案前與寶和會成員施俊吉聯繫密切，而施俊吉在案發前也曾在陳之漢的健身房附近徘徊，懷疑槍擊案與該組織有關，本月初大動作掃蕩該組織的台北據點，依組織、妨害自由及恐嚇取財等罪偵辦會長林修伯、副會長梁智勝等人，同時也借提劉丞浩應訊，但劉仍否認受人指使。

劉丞浩自8月28日羈押至今，羈押將屆滿，檢方認為全案尚有疑點未釐清，因此向新北地院聲請延押，今獲裁准。

網紅「館長」陳之漢8月28日在林口自家健身房前遭槍擊，開刀治療一段時間，9月3日才出院返家休養（圖為陳之漢因他案赴新北檢應訊畫面）。本報資料照片
網紅「館長」陳之漢8月28日在林口自家健身房前遭槍擊，開刀治療一段時間，9月3日才出院返家休養（圖為陳之漢因他案赴新北檢應訊畫面）。本報資料照片

陳之漢 新北 槍擊

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